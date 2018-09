În județul Suceava se află în implementare trei proiecte europene în valoare de aproape 16 milioane de lei pentru creșterea calității învățământului, se arată într-o informare a Inspectoratului Școlar Județean. „PRO-EDU – PROgrame inovative personalizate în funcție de nevoile educaționale”, este unul dintre aceste proiecte care se derulează printr-un parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean și Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”. Proiectul în valoare de 8,7 milioane de lei are termen de implementare 36 de luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020. El vizează reducerea şi prevenirea abandonului școlar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare. Grupul țintă este format din 821 de persoane, dintre care 60 de ante-preşcolari, 100 de preşcolari, 420 de şcolari, 100 de tineri şi adulţi din programe de tip „A Doua Şansă” și 141 persoane aparţinând personalului didactic sau personal de sprijin, inclusiv mediatori şcolari, dintre care 16 persoane aparţinând echipelor manageriale de la liceele tehnologice din Cajvana și Vicovu de Sus, de la școala gimnazială nr.3 Vicovu de Sus și de la școlile gimnaziale din Voitinel, Burla, Drăgoiești, Verești și Mitocu Dragomirnei.

Un alt proiect se intitulează „E-PROFI – Educaţie prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate şi motivate în județul Suceava”, cofinanţat tot din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020. În acest proiect Inspectoratul Școlar Județean are ca parteneri Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă” și Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava. Proiectul care are un buget de 6,7 milioane de lei vizează îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate, orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli inclusive. Grupul țintă este format din 310 persoane dintre care 280 de cadre didactice şi personal de sprijin şi 30 de membri ai echipelor manageriale de la 14 unități de învățământ din județ: liceele tehnologice din Vicovu de Sus și Cajvana, Şcoala Gimnazială „Ciprian Porumbescu” Ciprian Porumbescu, Şcoala Gimnazială Siminicea, Şcoala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava, Şcoala Gimnazială „Ion Barbir” Capu Câmpului, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc” Radauti, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Şcheia, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Iaslovăţ, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Băneşti – Fântanele, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Cajvana, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Grăniceşti, Şcoala Gimnazială „Constantin Morariu” Pătrăuţi, Şcoala Gimnazială Burla. Proiectul are o durată de 30 de luni. Printre țintele proiectului se numără dezvoltarea şi implementarea în cele 14 şcoli a unei aplicaţii educaţionale privind reducerea absenteismului, acordarea a 50 de burse și 50 de premii pentru persoanele din grupul țintă.

Al treilea proiect se intitulează ,,PRO EDUCAȚIE! – Măsuri educaționale integrate pentru stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile” și are o valoare de 403.130 de lei. Scopul proiectului constă în prevenirea şi diminuarea părăsirii timpurii a şcolii pentru un număr de 543 copii, dintre care 99 prescolari şi 444 elevi, provenind din cadrul Școlii Profesionale Speciale Câmpulung Moldovenesc, Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Stelian” Rădăuți şi Școlii Gimnaziale „Dimitrie Vatamaniuc” Sucevița, prin măsuri educaționale integrate, stimularea accesului egal şi participarii active a copiilor la învățământul preşcolar, primar şi gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii. Proiectul are o durată de 36 de luni și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean și Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava.