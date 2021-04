Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a purtat astăzi o serie de discuții la sediul instituției cu secretarul de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Oana Ursache, discuții la care a participat și senatorul USR-PLUS George Mândruță și care au vizat proiecte importante pentru Diaspora. ”Am discutat despre necesitatea unei platforme la care să fie conectate toate grupurile profesionale ale celor din Diaspora, proiect aflat în lucru dar și despre posibilitatea implicării Diasporei în atragerea de investiții și promovarea brandului Bucovina. Am abordat, de asemenea , parteneriatul cu RePatriot la nivel național și problema copiilor cu părinți plecați în străinătate. Am detaliat despre un studiu recent pe care îl facem cu privire la problematica rezultată odată cu plecarea în străinătate, despre cum văd lucrurile cei plecați în care apare și impactul provocat de pandemie. Am vorbit despre proiectele derulate sau depuse de noi, inclusiv la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Am prezentat proiectele noastre, care ar putea fi multiplicate și în alte județe sau la nivel național precum și proiectele comune derulate cu Regiunea Cernăuți. Le putem împărtăși din experienta noastră celor preocupati de problemele Diasporei”, a spus Barbă. El a adăugat că în cadrul întâlnirii s-a mai discutat despre Departamentul Diaspora din cadrul Consiliului Județean, despre proiectele din Luna Diasporei și cele organizate și finanțate cu prilejul 150 de ani de la Serbarea de la Putna. ”Continuăm colaborarea cu sucevenii din Diaspora în vederea discuțiilor cu companiile aeriene pentru deschiderea de noi zboruri directe de pe Aeroportul Ștefan cel Mare spre exemplu spre Spania și Israel”, a mai spus Niculai Barbă.