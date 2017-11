Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a prezentat luni în cadrul unei întâlniri cu toţi cei care activează în domeniul turismului, Master-Planul de Dezvoltare a Turismului pentru județul Suceava scopul fiind acela ca oamenii să vină cu propuneri şi îmbunătăţiri. La reuniunea care a avut loc în sala mare a Palatului Administrativ au participat reprezentanţi ai asociațiilor şi ai agenţiilor de turism, ai structurilor de cazare, primarii din localitățile cu potențial turistic precum şi reprezentanţi ai centrelor de informare turistică din județ. Discuţiile au fost extrem de aplicate şi pragmatice. Au fost ridicate mai multe probleme precum lipsa zonelor de agrement care ar putea face ca turiştii să petreacă mai multe zile în judeţ, orarul necorespunzător de funcţionare la unele muzee, muzee « prăfuite » la Vatra Dornei, iluminarea necorespunzătoare pe timp de noapte a Gării Burdujeni care descurajează turiştii ce vin pe calea ferată, clădirile cu arhitectură şi culori care nu se încadrează în peisajul tradiţional din Bucovina, lipsa pistelor de biciclete sau mizeria foarte mare în unele zone ale judeţului. « Vorbim de programul Bucovina verde dar trebuie să facem ceva cu gunoaiele din Bucovina. Trebuie să vedeme lucrurile mărunte. Cum îi scoatem pe turişti de pe drumul naţional cum dau de mizerie. Te uiţi pe pârâul de lângă mănăstirea Voroneţ şi vezi cum curg pet-urile sau cum sunt adunate la mal. Şi nu sunt pet-uri de azi de ieri ci de peste un an. Nu le-a luat nimeni », a spus Romică Tămaş, managerul general al Best Western Bucovina. El a sugerat autorităţilor să facă ceva pentru a atrage în Bucovina generaţia de turişti străini tineri care nu vin cu autocarul 15 ore pe drum aşa cum fac cei mai în vârstă acum şi care nu caută neapărat cultură. “Ei vor curse aeriene şi condiţii civilizate. În lume a atâta cultură că pot merge oriunde”, a spus Tămaş. Muzeul Frescelor şi Casa Naturii, două proiecte cerute de cei care activează în domeniul turismului

Cei prezenţi au cerut curse aeriene din Germania, Austria şi Israel de unde vin cei mai mulţi turişti străini precum şi înfiinţarea unui Muzeu al Frescelor şi a unei Case a Naturii unde turiştii pot afla tot despre fauna şi flora Bucovinei. Totodată s-a solicitat modernizarea Salinei de la Cacica acesta fiind un obiectiv foarte cerut de turişti, precum şi marcarea caselor tradiţionale pentru a fi incluse în circuitul turistic. Ei mai vor o promovare mult mai agresivă a Bucovinei la târgurile internaţionale. La întâlnirea de luni s-a adus în discuţie şi atitudinea reprezentanţilor unor obiective turistice exeplificându-se cu Mănăstirea Voroneţ. «Am venit cu 50 de bloggeri de turism din întreaga lume să promovăm zona şi a trebuit să scot bani din buzunar să plătesc intrarea la Mănăstirea Voroneţ. Am fost forţat să plătesc intrarea pentru simplul fapt că Voroneţul este stat în stat. Asta s-a întâmplat după ce am avut promisiunea de la primărie că s-a rezolvat acest aspect că altfel nu ajungeam în această situaţie jenantă. Cum am suportat alte costuri le suportam şi pe astea dar e problema de atitudine”, a relatat Ciprian Şlemco, reprezentantul agenţiei de turism Hello Bucovina. Preşedintele Consiliului Judeţean Gheorghe Flutur a preluat ideile exprimate la reuniunea de luni pentru a fi prinse în Master-Planul de Dezvoltare a Turismului pentru județul Suceava care la rându-i va fi parte a Planului Regional de acţiune în domeniul Turismului. Acest Plan Regional, a spus Flutur, a fost realizat de o firmă din Iaşi iar Bucovina era «la şi alţii ». Planului Regional de acţiune în domeniul Turismului va fi prezentat Ministerului Turismului.

Flutur vrea Bucovina ”Pol de dezvoltare turistică”

Gheorghe Flutur a declarat că va solicita ca Bucovina să fie declarată ”Pol de dezvoltare turistică”, spre a fi inclusă într-un program de investiții adecvat. El le-a spus celor prezenţi că le va acorda sprijin pentru ca un număr cât mai mare de localități sucevene să obțină statutul de stațiune turistică. Este vorba în primul rând de Mălini, Vama, Putna, Solca, Cacica, Sadova, Ciocănești, Cârlibaba, Dorna Candreni, Poiana Stampei, Șaru Dornei, Moldovița și Mănăstirea Humorului. ”Vom continua să încurajăm și să acordăm sprijinim pentru ca tot mai multe localități să devină stațiuni turistice. Cred că, deja, foarte multe dintre acestea îndeplinesc condițiile, atât ca infrastructură cât și ca obiective turistice pe care le au. Mă gândesc la Mălini, Vama, Putna, Solca, Cacica, Sadova, Ciocănești, Cârlibaba, Dorna Candreni, Poiana Stampei, Șaru Dornei, Moldovița, Mănăstirea Humorului și multe, multe altele – lista poate oricând continua. Voi face toate demersurile, cifrele statistice mă ajută ca argumente, pentru ca aceste localități dar și altele care vor urma, să fie recunoscute ca stațiuni turistice”, a spus Flutur. Proiecte prinse în Master-Planul de Dezvoltare a Turismului pentru județul Suceava