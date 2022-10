Patru proiecte în valoare totală de 125 de milioane de lei depuse spre finanțare de Primăria Suceava prin PNRR au fost aprobate de Ministerul Dezvoltării. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care astăzi a discutat la București cu ministrul dezvoltării. Cseke Attila, despre semnarea contractelor de finanțare. ”Am avut astăzi mai multe întâlniri la București la Ministerul Dezvoltării – AM POR, la direcția proiecte implementare PNRR, unde am discutat despre încheierea contractelor la proiectele aprobate miercuri de către Ministerul Dezvoltării, respectiv: achiziționarea a 50 autobuze electrice in valoare de 114.483.148,06 lei pe transport metropolitan și pentru reabilitarea energetica a trei clădiri publice respectiv clădirea principală la Colegiului Național ”Mihai Eminescu”, clădirea Direcției Domeniului Public și clădirea Cantinei de ajutor social de la Primărie ,valoarea totală a acestor proiecte fiind de 10.994.525,69 lei”, a explicat Lungu.