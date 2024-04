Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a apreciat activitatea primarului liberal de Șaru Dornei, Cătălin Iordache, arătând că proiectele sale pentru dezvoltarea localității pot fi date ca exmplu de bune practici. Flutur s-a aflat zilele trecute la Șaru Dornei alături de deputata Angelica Fădor unde a vizitat șantierele în lucru și și-a reiterat susținerea pentru harnicul primar. ”Nici nu mai știu numărul de proiecte pe care le are. Mă bucur și am venit să pun umărul și să-i dau o mână de ajutor dacă are nevoie așa cum am făcut-o de fiecare dată. În comună sunt foarte multe șantoere. Am fost la școala din localitate modernizată printr-un un proiect POR de 2 milioane de euro. Aici s-a făcut consolidare și extindere. O școală cu nouă săli de clasă o investiție extrem de curajoasă. În această școală învață peste 430 de elevi. Șaru Dornei beneficiază de programul ”masă sănătoasă” pentru copii. Este un câștig extraordinar și vreau să-l felicit pe primar pentru că s-a zbătut pentru asta. Șaru Dornei va beneficia și de un microbuz școlar electric de 16 locuri pe care Consiliul Județean îl achiziționează pe POR săptămânile viitoare viitare alături de alte 25 de primării din județ. Avem aici în domeniul învățământului și școală verde, grădiniță, apoi investiții în modernizarea centrului civic al localității. Sunt peste 160 de apartamente în mai multe blocuri, se duce apă, canalizare, spații verzi, amenajări trotuare. O comună de oameni gospodari. De asemenea se investește într-un cămin cultural care este aproape terminat, stații de încărcare mașini electrice și stații inteligente de autobuz sunt câteva din proiectele pe care le are Primăria. Pe programul ”Anghel Saligny” se vor moderniza 4 kilometri de drumuri. Șaru Dornei are o rețea destul de bine dezvoltată de drumuri. Și Consiliul Județean a modernizat recent o parte din rețeaua de drumuri de aici. Suntem aproape de Vatra Dornei și ne pregătim pentru dechiderea drumului Panaci-Bilbor- Toplița calea de intrare din Ardeal în Bucovina mai exact legătura cu autostrada Uniiri Târgu Mureș-Iași. Va fi o zonă cu un viitor turistic fantastic”, a spus Flutur. El a subliniat că ”aici în creierul munților din zona Călimanilor” va fi implementat un proiect de 25 de milioane de euro într-un mare parc fotovoltaic. ”Proiectul este în evaluare acum și odată implementat va asigura necesarul de energie electrică pentru toate instituțiile și consumul public”, a mai spus Gheorghe Flutur.