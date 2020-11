Primarul de Rădăuți, Bogdan Loghin, a avut discuții cu conducerea Companiei Naționale de Investiții în vederea finanțării unor proiecte necesare pentru municipiul pe care-l conduce. Este vorba de Sală de sport polivalentă, la Liceul Andronic Motrescu, Spital de boli infecțioase în curtea Spitalului Vechi, reabilitarea Sinagogii, renovarea Primăriei, construirea unui nou stadion cu tribună și vestiare în locul celui vechi, renovarea Casei de Cultură și modernizări de drumuri. ”A fost o vizită de lucru importantă în care mi s-a confirmat profesionalismul și deschiderea totală pentru a dezvolta localități, din partea instituțiilor aflate in subordinea Guvernului Ludovic Orban.Vreau să punctez în mod deosebit faptul că beneficiem de sprijinul extraordinar în acest sens din partea președintelui CJ Gheorghe Flutur, care arde de nerăbdare să vadă Rădăuțiul dezvoltat așa cum am promis dar și de disponibilitatea și cunoștințele domnului deputat Dumitru Mihălescul, împreuna cu care m-am deplasat la București”,a spus Loghin care a adăugat: ”în final nu pot decât sa spun că sunt foarte încrezător în echipa PNL, echipă împreună cu care voi aduce creșterea calității vieții in Rădăuți”.