În primele 10 zile din aprilie, pirotehniștii suceveni au avut 11 misiuni specifice, în care au asanat 439 de elemente de muniție de diverse tipuri și calibre. Purtătorul de cuvînt al ISU „Bucovina”, sublocotenentul Alin Găleată, a comunicat că misiunile s-au executat cu profesionalism, în condiții de maximă siguranță, fără să fie puse în pericol vieți omenești sau bunuri materiale. El a menționat că, ieri, echipa pirotehnică a Inspectoratului a efectuat trei misiuni specifice, la Ciocănești, Coșna și Dornești. Echipajul a parcurs aproximativ 400 de kilometri, iar timpul cumulat al intervențiilor a fost de aproape 15 ore. De exemplu, la Ciocănești, în zona Pasului Mestecăniș, pirotehniștii au asanat un proiectil exploziv, de calibrul 85 de mm, ce provenea din Primul Război Mondial. Deoarece elementul de muniție prezenta un dispozitiv de inițiere care putea declanșa în orice moment explozia acestuia, în cazul manipulării, militarii au decis să-l distrugă la fața locului. Astfel, în condiții de maximă siguranță, proiectilul a fost distrus, folosindu-se trotil și mijloace de inițiere.

