Asociatia Clubul Sportiv Smart Atletic, in parteneriat cu SC Partners Consulting SRL au derulat in perioada iulie 2018-ianuarie 2020 proiectul „ACCES 360° – Program integrat de ocupare sustenabila si de calitate a fortei de munca in Regiunea Sud Muntenia”, dupa ce a accesat o finantare europeana in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea nivelului de competente pentru 360 de persoane din regiunea SUD MUNTENIA -someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus deeducatie, persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta, cetateni români apartinând minoritatii roma, prin intermediul unui plan integrat de masuri personalizate ce vor cuprinde cursuri de formare profesionala, informare siconsiliere profesionala si medierea muncii si activitati suport de teambuilding inovativ in vederea cresterii/ adaptarii nivelului de calificareprofesionala cu rezultate directe in cresterea gradului de ocupare, certificarea a minim 289 persoane si ocuparea a minim 181.

Prin proiect ne-am propusa să atingem următoarele obiective specifice:

Obiectivul specific 1: Informarea si consilierea profesionala a celor 360 persoane din grupul tinta, prin activarea si furnizarea unui pachet SMART 360° (pe 5 dimensiuni complementare) de servicii specializate si personalizate de informare si consiliere profesionala si de medierea muncii pentru stimularea ocuparii.

[S] Selectare si mentinere grup tinta

[M] Medierea muncii

[A] Acces la servicii personalizate de informare si consiliere profesionala

[R] Realizarea retelei “Acces 360” sub forma unei platforme online

[T] Teambuilding, testare si transferabilitate.

Obiectivul specific 2: Organizarea si derularea unui program personalizat de formare profesionala in 5 domenii de activitate, corelate cu nevoile specifice de pe piata muncii din regiunea Sud Muntenia pentru 350 persoane din grupul tinta:

someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitați, persoanele cu nivel redus de educație);

persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistența si semisubzistență;

cetațeni români aparținând minoritații roma.

La finalul celor 18 luni de implementare a proiectului, printre cele mai importante rezultate care au fost atinse mentionam:

3 centre intraregionale de formare (Giurgiu, Teleorman, Prahova), in care au fost organizate 14 grupe de cursanti

366 de beneficiari care au obtinut o calificare in domeniile manichiurist-pedichiurist, lucrator in comert, agent de securitate (o depasire cu 26.64% a indicatorului de realizare)

Peste 360 de beneficiari care au participat activ si au beneficiat de servicii personalizate de informare, consiliere profesionala si medierea muncii.

Parteneriate sustenabile cu institutii din domeniul educativ, societate civil, ocupational etc din Regiunea Sud Muntenia

Proiectul „ACCES 360° – Program integrat de ocupare sustenabila si de calitate a fortei de munca in Regiunea Sud Muntenia”, reprezinta un prim pas pe care ACS Smart Atletic l-a facut in acest domeniu. Experienta dobandita in urma implementarii proiectului, provocarile, buna colaborare cu unitatile de invatamant, scoli si licee din regiune, asociatii, fundatii, AJOFM-uri, angajatori, ne determina sa continuam, venind cu noi initiative in domeniul educational, cultural, sportiv si ocupational.

Proiect co-finantat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă Prioritatea de investitii 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

Titlul proiectului: „ACCES 360° – Program integrat de ocupare sustenabila si de calitate a fortei de munca in Regiunea Sud Muntenia”Cod SMIS: 121072 Contract nr.: POCU/298/3/14/ 121072Beneficiar: Asociatia Clubul Sportiv Smart Atletic | Partener: SCPartners Consulting SRL