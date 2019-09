Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a anunțat că proiectul de reabilitare și modernizare a fostului cinematograf din acest municipiu a intrat pe lista de finanțare a Companiei Naționale de Investiții. Cătălin Coman a precizat că Primăria Fălticeni a primit o adresă oficială prin care conducerea CNI a transmis că proiectul de reabilitare, modernizare și dotare a cinematografului Doina a fost introdus pe lista de sinteză a subprogramului „săli de cinema”. Finanțarea acestui obiectiv de investiții se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare destinate subprogramelor din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social derulat de CNI.

Cătălin Coman a precizat că investiția este estimată la suma de cinci milioane de lei. El a spus că cinematograful ”Doina” din Fălticeni a fost readus în patrimoniul Consiliului Local în domeniul public al municipiului după trei ani de procese cu RADEF. Primarul din Fălticeni a declarat că în momentul preluării de către municipalitate, cinematograful era în paragină. „Din păcate în momentul preluării starea cinematografului era total improprie. Tot ce a fost posibil de furat și de distrus s-a întâmplat din păcate. Când am intrat în interior am constatat că inclusiv cablurile din perete, inclusiv ușile, scaunele, parchetul totul era distrus, deteriorat. Nu mai era decât o grămadă imensă de gunoi. Am curățat zona împreună cu angajații serviciului de salubritate din Primărie și nu am stat mult pe gânduri și am depus acest proiect la CNI. Fălticenenii m-au întrebat care va fi destinația ce vom face acolo. Va fi din nou cinematograf cu o structură modernă”, a spus primarul. Cătălin Coman a declarat că cinematograful va dispune de 2-3 săli de proiecție dar și de o sală de evenimente cultural artistice. Coman a mai spus că odată cu clădirea cinematografului Primăria a preluat și terenul din jur unde vor fi amenajate locuri de parcare.