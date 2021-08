Proiectul „Restaurarea, consolidarea și dotarea Bisericii cu hramul «Intrarea Maicii Domnului în Biserică» – Buhalniţa, comuna Hangu, judeţul Neamţ, a fost finalizat. Ansamblul Parohiei Buhalnița a găzduit joi, 12 august 2021, o întâlnire prilejuită de recepţia lucrărilor sfântului locaş. Proiectul a debutat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în luna noiembrie 2019 şi a fost finalizat la începutul acestei luni. În locaşul de închinăciune, ctitorit de către voievodul Miron Barnovschi, a fost oficiată o slujbă de Te Deum de către preotul paroh Vasile Cristian Dăscălescu. Au participat reprezentanţii institiţiilor implicate, ai firmelor de consultanţă şi de construcţii, precum şi ai Parohiei Buhalniţa. Părintele paroh Vasile Cristian Dăscălescu a mulţumit cu acest prilej tuturor celor implicaţi în proiect şi a menţionat că de-a lungul derulării lucrărilor de restaurare a simţit ajutorul Sfinţilor care ocrotesc locaşul de închinăciune de la poalele Muntelui Ceahlău: „Am simţit din plin ajutorul ocrotitorilor bisericii acesteia. Dumnezeu să răsplătească tuturor implicarea şi jertfa, şi să le dăruiască sănătate şi mântuire. Am dorit ca această biserică să fie înfrumuseţată, gândindu-mă la istoria acesteia, la prezent şi la viitor. În primul rând, ne-a dorit să aducem cinstire cuvioşilor monahi, care timp de secole au sfinţit aceste locuri cu rugăciunile lor, precum şi voievodului mucenic Miron Barnovschi, care a iubit nespus ctitoria sa de la poalele Ceahlăului. În al doilea rând, ne-am raportat la prezent şi am socotit de bună cuviinţă, ca prin consolidarea, înfrumuseţarea şi dotarea bisericii să o oferim credincioşilor parohiei şi pelerinilor ca pe o icoană de înnoire şi de primenire a sufletului. Am dorit să facem lucruri trainice, să întărim zidirea acesteia şi să-i dăm frumuseţea care i se cuvine. Nu ştim dacă generaţiile viitoare vor avea posibilitatea să facă o astfel de lucrare. Oferim generaţiilor viitoare acest chivot al lui Dumnezeu, pe care o lăsăm moştenire împreună cu tot tezaurul de credinţă şi de istorie. Noi am primit acest tezaur de la înaintaţii noştri şi am încercat să-l cultivăm cu toată dragostea şi din toată fiinţa noastră”. Persoanele implicate în proiect au primit apoi câte o diplomă „în semn de mulţumire pentru implicarea jertfelnică”.

Maria Popovici, directoarea Firmei „Ecomary” SRL din Iaşi, a mărturisit că biserica din Buhalniţa i-a oferit o stare de bine care a ajutat-o în toată activitatea: „Satul Buhalniţa este un loc drag sufletului meu, care mi-a oferit o stare de bine. Starea de bine îţi dă putere să munceşti în continuare şi să faci lucruri bune. Cu efort, cu mult drag şi cu oameni buni s-a reuşit finalizarea acestei lucrări. În prezent, biserica, deşi de mici dimensiuni, este aşezată într-un colţ de rai, în care voi veni cu drag mereu”.

Mihaela Capitanul, administratorul Firmei S.C. KAPITAN CONSTRUCT S.R.L. din Piatra Neamţ, a menţionat că lucrările de reabilitare s-au derulat cu sprijinul întregii echipe: „Toate echipele de muncitori din firma noastră s-au ostenit în această lucrare. Mulţumim comunităţii parohiale pentru sprijin, părintelui paroh Cristian Dăscălescu pentru demersurile la instituţiile abilitate şi firmei de consultanţă, reprezentată de către doamna Maria Popovici, pentru întocmirea documentaţiei”.

Credincioşii din Parohia Buhalniţa şi-au exprimat bucuria pentru că lucrările bisericii s-au finalizat. În acelaşi timp, oamenii îşi doresc să fie reabilitatată clopotniţa şi să se ridice un aşezământ social-filantropic modern.

Ana Amarinei: „Dumnezeu a rânduit să particip la sfinţirea locului bisericii din Buhalniţa, strămutată în anul 1958, la târnosirea acesteia şi la foarte multe momente frumoase. Ziua de astăzi (n.r. joi, 12 august) este unică şi înălţătoare. Părintele nostru paroh şi-a asumat această mare şi grea sarcină, reuşind să ducă proictul la bun sfârşit, cu sprijinul tuturor celor implicaţi”.

Vasile Filip: „Deşi locuiesc de 50 de ani în Buhalniţa, nu am crezut că mă voi bucura în timpul iernii de un sistem de încălzire performat în biserică. Cred ca oamenii apreciază atât interiorul, cât şi exteriorul sfântului locaş, ce seamănă cu o catedrală în miniatură”.

Maria Ciucanu: „Biserica noastră este foarte frumoasă după renovare, arătând ca o mireasă. Ne-am bucurat de implicarea părintelui paroh, a fiilor duhovniceşti ai preotului nostru şi a oamenilor din parohie”.

Petrică Năstase: „Acest proiect a fost foarte important pentru comunitatea noastră. Lucrarea de la interior şi de la exterior este una deosebit de frumoasă care va dăinui. Pe viitor, ne dorim să sprijinim reabilitarea clopotniţei şi să ridicăm o nouă casă socială”.

Principalele lucrări executate în cadrul proiectului au fost: înlocuirea acoperişului, reabilitarea interioară şi exterioară, înlocuirea pardoselii, sub care s-a montat un sistem de încălzire, achiziţionarea de candelabre noi, placarea Sfintei Mese din Sfântul Altar, înlocuirea tâmplăriei şi amenajarea unui trotuar de protecţie.

Scurt istoric

Biserica Buhalniţa a fost ctitorită în anul 1629, de către voievodul Miron Barnovschi pe locul unei biserici de mănăstire din lemn. Miron Barnovschi a construit biserica din zid în semn de evlavie pentru călugării din Sihăstria Buhalniţei, mănăstire atestată din timpul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. După 1630, Miron Barnovschi şi alţi voievozi ai ţării, au înzestrat mănăstirea cu întinse moşii, mori şi heleşteie. În anul 1715, în timp ce patriarhul Chir Samuil din Alexandria se afla în Moldova, voievodul Nicolae Mavrocordat a închinat Patriarhiei Alexandriei, Mănăstirea Buhalniţa cu tot venitul ei. După secularizarea averilor mănăstireşti, din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, mănăstirea a fost transformată în biserică parohială. În 1958, când a început strămutarea masivă a satelor din zona lacului de acumulare al hidrocentralei de la Bicaz-Stejaru, biserica fostei mănăstiri Buhalniţa a fost demolată şi reconstituită pe un loc mai înalt, unde se află şi astăzi.

Proiectul „Restaurarea, consolidarea și dotarea Bisericii cu hramul «Intrarea Maicii Domnului în Biserică» – Buhalniţa, comuna Hangu, judeţul Neamţ, a fost finalizat. Ansamblul Parohiei Buhalnița a găzduit joi, 12 august 2021, o întâlnire prilejuită de recepţia lucrărilor sfântului locaş.

Constantin Ciofu