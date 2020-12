Proiectul “Intră în cercul solidarITății” a dotat 14 beneficiari cu echipamente IT recondiționate, contribuind astfel la digitalizarea școlilor din România. Beneficiarii, selectați pe baza motivației și a numărului de persoane care vor utiliza echipamentele, vor fi dotați cu 132 de echipamente IT.

Proiectul „Intră în cercul solidarITății” desfășurat de ECOTIC și GreenWEEE, cu sprijinul APDETIC, Școala Informală de IT, Ateliere fără Frontiere și RFI își anunță câștigătorii. 14 beneficiari, printre care școli, biblioteci și cluburi ale copiilor, din mediul urban și rural, au primit echipamente IT menite a le facilita participarea la școala online.

Din cele peste 70 de organizații care s-au înscris pentru a primi echipamente IT recondiționate, majoritatea a fost reprezentată de școlile din mediul rural. Acest lucru, evidențiază, încă o dată, nevoia acută de echipamente IT în rândul instituțiilor de educație, în special cele din zonele rurale.

Beneficiarii:

Școala Gimnazială, sat Maxenu, Jud. Buzău

Școala Gimnazială nr. 1, Ardeoani, jud. Bacău

Școală Gimnazială ,,Nae A. Ghica” Rucăr, jud. Argeș

Școala Gimnazială Dobrotești, jud. Dolj

Școala Gimnazială, sat Mologești, jud. Vâlcea

Grădinița PP Sf. Stelian, Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin

Școala Gimnaziala Basarab I, Curtea de Argeș, Jud. Argeș

Biblioteca Comunală Rucăr, Jud. Argeș

Școala Gimnazială Pârjol, Jud. Bacău

Clubul Copiilor Lugoj, jud. Timiș

Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva”, Agapia, jud. Piatra-Neamț

Școala Gimnazială Călățele, jud. Cluj

Gradinița nr.3, Câlnău, jud. Călărași

Școala nr. 1, Stegănești, jud. Argeș

“Am pornit acest proiect din dorința de a acoperi o nevoie crescândă de digitalizare și, totodată, de a promova reutilizarea ca un pas important în economia circulară. Ne bucură faptul că, pentru încă un an, am contribuit, alături de partenerii noștri, la dotarea școlilor din zone defavorizate, venind astfel atât în sprijinul elevilor precum și al profesorilor. În acest sens vom continua proiectul, companiile care doresc să doneze echipamente IT având această posibilitate pe întreg parcusul anului. ” declară Valentin Negoiță, președintele ECOTIC.

”Ne bucurăm că am reușit să oferim sprijin comunităților și să știm că laptopurile donate îi ajută pe copii să păstreze legătura cu profesorii lor în aceste vremuri. Pe măsură ce familile se luptă să aibă grijă de sănătate, noi ne-am îndreptat atenția și suportul către tinerii vulnerabili, tocmai pentru a ne asigura că există o întrerupere minimă a educației.”, declară Mihaela Sofronea, PR&Marketing Manager GreenWEEE.

Încă de la lansare, proiectul Intra in cercul solidarITății a încurajat companiile să doneze echipamente IT care ulterior să fie pregătite pentru reutilizare și apoi donate școlilor din zone defavorizate sau ONG-urilor care lucrează cu tineri din medii defavorizate. Ca urmare a nevoii crescânde de echipamente IT în școli, ECOTIC a decis prelungirea posibilității de donații de echipamente IT de către companii mari și mici pe tot parcursul anului, prin completarea formularul de la adresa https://www.ecotic.ro/formular-inscriere-intra-in-cercul-solidaritatii/

