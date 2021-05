Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat, la invitația Ambasadei Franței din Romania, la Conferința „Orase Durabile 2021″. Evenimentul a fost organizat Ambasada Franței în colaborare cu Camera Franceză de Comerț și Industrie în Romania.

În cadrul conferinței, Ion Lungu a avut o intervenție pe tema „Energie eficientă-reziliență si flexibilitate pentru energie verde”, în cadrul căreia a prezentat realizările și proiectele municipalității în domeniu, respectiv transportul electric, reabilitarea iluminatului public, încălzirea pe biomasă, reabilitarea energetică a clădirii Primăriei Suceava, precum și noul sistem de colectare a deșeurilor. „Au fost apreciate in mod deosebit realizările municipalității în domeniul transportului electric, singurul oraș din țară care va avea transport electric integrat, cu poluare zero”, a spus Ion Lungu după participarea la conferințe. El a mai anunțat că primăria va depune un proiect pe energie verde pentru a fin finanțat din fonduri franceze.