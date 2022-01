Astăzi, la Consiliul Județean Suceava, a avut loc o prezentare și o analiză a documentației Rută Ocolitoare a orașului Gura Humorului, proiect care este asumat a fi implementat de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR), anunță șeful administrației județene, Gheorghe Flutur.

”S-au prezentat 3 variante de traseu. Pe o porțiune destul de mare suntem obligați să apelăm la soluția de viaducte în albia Râului Moldova. Urmează o analiză împreună cu CNAIR asupra soluțiilor propuse de proiectant după care se va putea trece la întocmirea documentației tehnice și scoaterea la execuție a lucrărilor”, a spus Flutur.

Președintele Gheorghe Flutur insistă pe urgență în realizarea acestei centuri, precizând că din calcule rezultă un trafic zilnic de circa 15.000, media zilnică anuală, de mașini pe DN 17 în zona Gura Humorului, ceea ce înseamnă că se îndeplinesc condițiile de autostradă. Gheorghe Flutur a spus că lipsa acestei autostrăzi duce la blocaje în trafic mai ales în perioadele de vârf ale sezonului turistic.

„Proiectanții au respectat termenele și au adus documentația la timp”, a precizat Gheorghe Flutur. La întâlnire au participat reprezentanți de la Drumurilor Naționale, directorul regional Pilă Dănuț de la Iași, de la Apele Române, reprezentanți de la Primăria orașului Gura Humorului, dar și Unitatea de Implementare a Proiectului create în cadrul CJ Suceava.