Proiectul Sălii Polivalente din Municipiul Suceava a fost deblocat și în două luni se va regăsi pe masa Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, după discuțiilepe care le-a avut astăzi la Ministerul Dezvoltării și la Compania Națională de Investiții privind Sala Polivalentă din Municipiul Suceava.

”Insistențele făcute vor da roade. Concret, proiectul a trecut de faza de evaluare a ofertelor pentru realizarea studiului de fezabilitate, urmând ca, în cel mult două luni, documentația să fie pe masa Guvernului în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici”, a spus Flutur.

Sala Polivalentă din Suceava va avea 5000 de locuri și va fi făcută după modelul celei din Oradea.