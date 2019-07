Proiectul viceprimarului Sucevei, Lucian Harșovschi, privind amenajarea și modernizarea a 4.364 de locuri de parcare în toate cartierele municipiului a fost salvat de modificările aduse Codului Administrativ. Concret, proiectul nu mai are nevoie de două treimi din voturi pentru a trece ca până acum ci de majoritate simplă. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Harșovschi care a declarat că va introduce proiectul pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din această lună urmând a fi aprobat cu voturile majorității formate în jurul PNL. Harșovschi a ținut să sublinieze că proiectul privind amenajarea a peste 4.000 de parcări de reședință în toate cartierele Sucevei a fost inițiat în în urmă cu doi ani și a fost dezbătut în mai multe ședințe ale deliberativului local. Din nefericire pentru suceveni, a spus viceprimarul, proiectul a căzut de fiecare dată pentru că nu s-a găsit înțelegere la consilierii PSD care au votat împotrivă în baza unor pretexte puerile. ”Din nefercire timp de doi ani de zile nu am găsit înțelegere în CL pentru a obține cele două treimi necesare și iarăși din nefericire am stat în votul celor de la PSD. Acum vom putea aproba acest proiect pentru că s-a modificat Codul Administrativ și nu mai e nevoie de două treimi. Majoritatea formată în jurul PNL va vota acest proiect”, a spus Harșovschi.

Lucian Harșovschi speră totuși ca cei de la PSD să voteze acum proiectul chiar dacă nu mai e nevoie de votul lor.

