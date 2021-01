Liderul județean al verzilor suceveni, Dan Acibotăriță, face o propunere de nerefuzat angajaților Prefecturii Suceava după ce a aflat că aceștia primesc spor de covid de 30% iar angajații Spitalului Județean Suceava nu primesc acest spor. ”Partidul Verde filiala județeană Suceava consideră că sporul covid de 30% pe care-l primesc angajații de la Prefectura Suceava poate aduce un plus de imagine actualului prefect de Suceava.

Angajați de la Spitalul Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava care toată ziua muncesc în zona covid, tampon primesc zero la sută spor covid și au un salariu mai mic decât sporul pe care-l primesc cei de la prefectură, dar asta-i gândirea liberală, cea a Brătienilor. Nu au pus și nici nu pun valoare pe muncitori, ci doar pe vorbe-n vânt.

Pentru a echilibra situația, noi, verzii suceveni facem următoarea propunere: două săptămîni din lună cei de la Prefectura Suceava vor lucra în zona covid de la Spitalul Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, dar cu zero spor covid și muncitorii de la SJU Suceava vor fi detașați la Prefectura Suceava cu spor covid de 30%. Și uite așa toată lumea va avea de câștigat, inclusiv sucevenii din simplu motiv că muncitorii de la spitalul județean cunosc o meserie pe care atunci când o pun în practică fac și un plan de rezolvare. Mai există varianta în care guvernul Cîțu va da acel spor de covid și la toți angajații din spitalele României, să nu uităm ca SJU Suceava este spital covid”, a spus Acibotăriță.