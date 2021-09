Fostul rector al Universității „Ștefan cel Mare”, profesorul universitar doctor inginer Adrian Graur, propune înființarea unui Sfat al cetățenilor de onoare ai Sucevei, pentru a veni cu soluții la problemele orașului. Consiliul Local l-a declarat luna trecută pe Adrian Graur „Cetățean de onoare al Sucevei”, pentru contribuția excepțională la creșterea și consolidarea prestigiului național și internațional al USV. Profesorul a declarat, la Radio Top: „M-aș bucura dacă s-ar constitui un Sfat al cetățenilor de onoare, care să se pronunțe în diferite probleme privind dezvoltarea localității, dar, mai ales, legat de dezvoltarea industrială a zonei. Din păcate, Suceava, în continuare nu are resursa necesară pentru a asigura o dezvoltare durabilă. Cum cetățeni de onoare ai Sucevei sunt personalități din diverse domenii, am putea evidenția unele chestiuni cu care se confruntă localitatea și am putea emite și unele soluții”. Adrian Graur a completat: „Este o problemă de organizare, o problemă de punere în valoare a celor care pot contribui la dezvoltarea Sucevei și la punerea în stare de funcțiune a valorilor pe care le au orașul și chiar județul”.