Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că retrage de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de joi, 27 august, proiectul privind modernizarea Parcului de pe strada Mărășești din vecinătatea Catedralei ”Nașterea Domnului” în valoare de 500.000 de euro după ce arhitectul Doru Olaș-Ghiocel, cetățean de onoare al Sucevei, a venit cu o altă propunere de sistematizare a zonei estimată la aproximativ 50 de milioane de euro. ”Retrag proiectul municipalității iar după alegerile locale vom pune în discuție cele două variante să vedem care este soluția cea mai bună”, a spus Lungu. El a apreciat că proiectul de modernizare a zonei din preajma Catedralei de pe Mărășești este ambițios și foarte bine gîndit. Primarul a declarat că arhitectul i-a prezentat proiectul și i-a lăsat o copie a lui pe CD pentru a fi discutat în Consiliul Local. Ion Lungu a mai spus că investiția ar putea fi realizată numai cu fonduri europene, în exercițiul financiar 2021-2027, dată fiind valoarea ridicată. În opinia primarului, partea cea mai dificilă care trebuie rezolvată este legată de faptul că vor fi afectate și proprietățile private din jurul Catedralei. De aceea, sînt necesare exproprieri pentru interes public. Proiectul va fi eligibil numai dacă se face dovada proprietății pe domeniul public. Arhitectul Doru-Ghiocel Olaș propune ca pentru punerea în valoare a Catedralei să se realizeze un pasaj auto subteran. Pasajul ar urma să integreze toate străzile din zonă. Arhitectul a declarat: „Zona este un vîrf de deal, care poate fi tăiat, să rezulte o piațetă, peste o circulație subterană, pe o suprafață care pornește din dreptul blocului MPO, de la Școala Generală nr. 3, de la Colegiul <Mihai Eminescu> și se termină undeva lîngă blocul Bebelușul”. El a adăugat: „Marele avantaj este că s-ar putea realiza o suprafață plană. Piața va avea aproape două hectare și va fi concepută să susțină spațiul verde, cu arbuști, gazon, astfel încît să nu se simtă betonul”.

