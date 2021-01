În contextul lansării în dezbatere publică a proiectului planurilor cadru pentru învățământul liceal și profesional, ANIS – Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii – prezintă observațiile sale referitoare la tematica competențelor specifice tehnologiei informației, realizate în baza a peste 22 de ani de expertiză în postura de cea mai importantă organizație a industriei de software din România. Propunerea este elaborată cu sprijinul Uniunii Profesorilor de Informatică din România (UPIR) și a unui grup de profesori universitari din principalele universități din țară.

„Specialiștii români cu abilități excepționale în tehnologia informației au făcut ca țara noastră să fie recunoscută ca un hub al excelenței în IT pe plan mondial. Însă, atât succesul actual, cât și dezvoltarea viitoare a sectorului IT, depind în cea mai mare măsură de numărul și gradul de pregătire al absolvenților de liceu și învățământ universitar din România. Numărul de specialiști IT și al absolvenților din facultățile de profil este însă cu mult sub cerințele pieței. Pe de altă parte, la capitolul digitalizare a populației suntem pe penultima poziție a clasamentului DESI 2020. Într-o societate informațională, nu putem avea o industrie IT performantă și o societate pregătită să adopte economia digitală dacă dezvoltarea competențelor digitale nu se regăsește și în ponderea cursurilor de TIC si informatică pentru licee, indiferent de profilul absolvit”, a declarat Ion Moldoveanu, membru in Consiliul Director ANIS.

În acest sens, ANIS a trimis către autoritățile competente (Ministerul Educației și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării) o serie de observații asupra proiectului planurilor cadru pentru învățământul liceal și profesional, pus în dezbatere publică. Astfel, din punctul de vedere al industriei de software și servicii, este necesară introducerea de cursuri de tehnologia informației, inclusiv programare, în trunchiul comun pe toată durata liceului, atât în liceele teoretice, cât și în învățământul profesional vocațional și tehnic. Concret, ANIS propune următoarele măsuri:

Includerea a minimum unei ore de informatică și unei ore TIC în trunchiul comun în fiecare an de studiu, pentru toate formele de învățământ . Întreruperea orelor de programare în clasa a IX pentru toți elevii ce nu urmează un liceu cu profil informatic va diminua șansele acestora să ajungă la un nivel de competențe digitale adecvat societății și economiei actuale, precum și șansele acestora să lucreze în industria IT și conexă, cu impact atât economic cât și social.

. Întreruperea orelor de programare în clasa a IX pentru toți elevii ce nu urmează un liceu cu profil informatic va diminua șansele acestora să ajungă la un nivel de competențe digitale adecvat societății și economiei actuale, precum și șansele acestora să lucreze în industria IT și conexă, cu impact atât economic cât și social. Evaluarea competențelor digitale la bacalaureat, inclusiv algoritmică și bazele programării. Includerea tehnologiei informației în cadrul probelor de bacalaureat reflectă faptul că aceasta are un rol extrem de important în viața oricărui cetățean, stimulând noile generații să investească în formarea competențelor digitale critice pentru o societate digitală.

Prin aceste măsuri, ANIS vizează dezvoltarea competențelor de tehnologie a informației în rândul absolvenților, respectiv ale populației la nivel general, în contextul unei societăți tot mai digitalizate, care prezintă o nevoie acută de profesioniști. Această inițiativă este parte a obiectivului ANIS de dezvoltarea a educației digitale, prin care își propune să asigure atât necesarul de specialiști ceruți de industrie, cât și dezvoltarea competentelor digitale necesare oricărui cetățean într-o societate modernă.

În cei 22 de ani de la înființare, ANIS a fost și va rămâne un partener de încredere al autorităților în demersul acestora de digitalizare a societății și facilitare a adoptării tehnologiei în economia locală, și militează activ pentru adoptarea de măsuri destinate dezvoltării accelerate ale sectorului tehnologic românesc.