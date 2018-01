Aleșii locali ai PMP din municipiul Suceava, viceprimarul Marian Andronache respectiv consilierul Constantin Munteanu au votat bugetul general centralizat pentru anul 2018 în ședința Consiliului Local care a avut loc joi, 25 ianuarie. Viceprimarul Andronache a explicat că a votat ”pentru” bugetul propus deoarece a considerat câ este unul echilibrat și realist, dar în special pentru faptul că din cele 337 de milioane, cât este bugetul total, 104 milioane, adică 30% reprezintă sume alocate pentru lucrări de investiții. ”Susțin în totalitate aceste lucrări de investiții, printre care se numără modernizări de străzi, extinderea rețelei de gaz metan în cartierele Burdujeni Sat și Tineretului, extinderea rețelei de iluminat, a rețelei de apă, amenajarea de noi parcări de reședință, precum și reabilitarea statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare și nu numai”, a declarat Andronache. El a arătat că propunerile consilierilor PMP, au fost introduse în lista de investiții, urmând să fie realizate în acest an. El a amintit de modernizarea mai multor locuri de joacă, ”aceste modernizări fiind esențiale pentru siguranta copiilor”, amenajarea serei floricole, ”de care este nevoie pentru a avea în continuare un oraș plin cu flori și pentru a asigura condiții decente de muncă colegilor de la domeniul public”, împrejmuirea cimitirului Pacea, ”întrucât cel existent este o ruină, lucru care are un impact considerabil asupra turiștilor care parcurg acest traseu pentru a ajunge la Cetatea Suceava”.

Acoperirea și modernizarea patinoarului artificial Areni și pian profesionist la Centrul Cultural Bucovina

”Studiile de fezabilitate propuse de noi au fost acceptate și vor fi urmate de lucrări de modernizare necesare pentru municipiu. Printre acestea se numără acoperirea și modernizarea patinoarului artificial Areni, a parcurilor de la Policlinică și Mărășești, modernizarea ultimelor fântâni arteziene de la Policlinică, Nordic și Mărășești, cauciucarea a 17 locuri de joacă modernizate care au încă strat de balast. Nu în ultimul rând, așa cum am promis în 2017, Suceava va avea un pian profesionist la Centrul Cultural Bucovina, atât de necesar pentru concertele și festivalurile care se vor desfășura în această locație în anul 2018 – an centenar, dar și în anii viitori. Suntem alături de suceveni în demersul de modernizare a municipiului Suceava, de creare a unor condiții care să transforme municipiul nostru într-unul demn de titlul „Destinație europeană de Excelență”, a mai spus Marian Andronache.