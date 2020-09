Candidatul PMP pentru Primăria Suceava, actualul viceprimar Marian Andronache, consideră că Suceava trebuie să devină un oraș cu adevărat viu din punct de vedere cultural. Marian Andronache a spus că Suceava trebuie să fie un oraş în care artele să se reunească spre „deliciul publicului spectator”, oferind o gamă diversificată de evenimente culturale.

„Suceava poate fi locul în care pictura, sculptura, arhitectura, muzica, dansul, literatura și cinematografia se pot reuni pentru un oraș cu adevărat cultural. În urma evenimentelor pandemice de la nivel mondial din ultima perioadă, artiști din toate genurile și din toate categoriile au fost nevoiți să-și schimbe modul de abordare iar evenimentele au fost mutate din spațiul tradițional în locuri mai puțin convenționale. Ținând cont de actualul context, este absolut necesară existența unui amfiteatru în aer liber care să găzduiască evenimentele culturale de toate genurile”, a declarat Marian Andronache.

El a dat asigurări că unul dintre obiectivele sale care primar este crearea unui spațiu expozițional care să poată găzdui vernisaje de artă plastică, de sculptură, de artă fotografică. Andronache a arătat că actualul spațiu al galeriei de artă din Suceava nu este unul potrivit pentru desfășurarea mai multor evenimente de acest gen. „Cred că putem dezvolta un parteneriat cu Colegiul de Artă „C. Porumbescu”, instituție foarte bine cotată în cadrul școlilor vocaționale din țară, prin care elevi și profesori deopotrivă să verniseze periodic lucrări de artă plastică, modelaj, sculptură. Tot prin parteneriatul mai sus menționat se pot pune bazele unei orchestre camerale municipale care să fie nucleul unei viitoare filarmonici de care sucevenii au atâta nevoie. Acest proiect ar duce la crearea unor noi locuri de muncă pentru tinerii suceveni absolvenți ai instituțiilor superioare de învățământ din domeniul artistic. Este inadmisibil ca cel de-al doilea județ ca suprafață din România, Suceava, să nu aibă o sală de spectacole cu o acustică destinată evenimentelor muzicale simfonice de toate genurile”, a spus candidatul PMP pentru Primăria Suceava. El crede că este absolut necesară purtarea unor discuții cu conducerea Uniunii Polonezilor din România astfel încât sala de spectacole „Dom Polski” să devină practicabilă.

Marian Andronache a arătat că această sală ar putea fi în momentul de față una dintre cele mai bune din punct de vedere acustic pentru buna desfășurare a evenimentelor muzicale simfonice.

„De asemenea, poziția în care este amplasată – zona centrală a orașului, este un atu care ar trebui valorificat cât mai curând. De asemenea, Suceava are nevoie de un festival muzical cameral care să reunească personalități ale muzicii culte, Suceava are nevoie de un festival de film care să aducă în fața publicului sucevean deopotrivă actori, regizori și scenografi români, Suceava are nevoie de un festival de jazz închinat în memoria regretatei artiste sucevene Anca Parghel”, a declarat Marian Andronache. El a mai spus că doar în felul acesta se poate pregăti și oferi o alternativă publicului sucevean și viitoarelor generații, făcând din Suceava o destinație culturală de excelență.