Într-o intervenție telefonică la Radio Top, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, a declarat că regretă faptul că nu există un plan de măsuri post-criză sanitară pentru redresarea județului. Prorectorul a declarat: „Eu nu văd la nivel central măsuri dedicate Sucevei. Bun, am stat în carantină, am avut un număr foarte mare de cazuri de coronavirus. Aceste cazuri și această imagine afectează foarte mult economia din zonă. Ar trebui să văd un plan de măsuri, dar acesta nu există. Nu-l văd, cel puțin. La Universitatea „Ștefan cel Mare” am luat măsura să achiziționăm laptopuri și tablete, astfel încît să nu mai existe nici o posibilitate ca studenții să nu poată participa la eventuale cursuri on-line, dacă se va lua o astfel de decizie. Pentru că se analizează inclusiv această posibilitate, ca orele de laborator să se desfășoare în campus în condiții de distanțare, iar cursurile să le continuăm on -line dacă apare un nou focar de infecție în viitor. Știu eu, avem probleme cu industria HORECA… Cum o susținem, o susținem doar printr-o finanțare, dăm bani și atît, sau încercăm să reorientăm poate o parte a acestei industrii către ceea ce constatăm că avem nevoi”. Mihai Dimian crede că o soluție ar fi aceea de a pune locuri de cazare la dispoziția studenților. El a adăugat: „Pînă se construiește căminul din campusul II de către Compania Națională de Investiții mai durează. Haideți să colaborăm, împreună cu Ministerul Educației și poate cu cine e dispus în zonă să ofere locuri de cazare studenților. Sigur, la o ofertă rezonabilă. Iar Ministerul să compenseze așa ceva pentru zona Sucevei. A, poate că e nevoie de mai multe locuri bugetate pentru această zonă afectată de COVID! Nu, din contră, pentru că a scăzut puțin numărul de locuri la masterat”. Prorectorul USV a mai spus că, din păcate, nu există măsuri dedicate acestei zone care ar trebui ajutată pentru a-și reveni și pentru a se putea reintegra în sistemul economic național. „Aș prefera să discutăm acum, în primul rînd, un plan de măsuri post-COVID legat de situația economică și socială a județului. Și, bineînțeles, să ne pregătim mai bine pentru viitor”, a subliniat prorectorul Dimian.