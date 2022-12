Prorectorul Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava, profesorul universitar doctor Mihai Dimian, este în general mulțumit de orașul în care trăiește, dar spune că-i loc și de mai bine. Prorectorul a declarat, la Radio Top: „Se pot îmbunătăți multe în Suceava. Acum, depinde și de noi și de autoritățile publice cum reușim să comunicăm și să acționăm asupra lor. Problema traficului se poate rezolva, însă trebuie să acționăm împreună. Pentru mine, orașul Suceava, faptul că mă pot duce într-o oră, într-o zonă montană, pot petrece timpul în pădure, pot petrece într-o atmosferă minunată, este ceva extraordinar. Și asta mă ajută. Faptul că locuiesc aproape de universitate, merg pe jos, este iarăși un lucru bun. În Suceava avem un învățământ preuniversitar foarte bun, ceea ce mă ajută. Apoi, sistemul de sănătate se dezvoltă. Se fac multe la Spitalul Județean și apar noi clinici private, unde se implică tineri. Este îmbucurător faptul că vin tineri entuziaști să realizeze lucruri în Suceava”. În schimb, profesorul Dimian a afirmat că, de exemplu, în Suceava nu există o viață culturală destul de concentrată. Totodată, el și-ar dori o zonă de promenadă între centrul orașului și zona Cetății de Scaun.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings