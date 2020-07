În ultima vreme, prefectul și subprefectul de Suceava, Alexandru Moldovan și, respectiv, Daniel Prorociuc, au fost pe teren pentru a verifica respectarea măsurilor de protecție sanitară pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu noul coronavirus. Prefectul a fost în zona Fălticeni-Dolhasca, iar subprefectul în bazarul Sucevei și în autobuzele TPL. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Daniel Prorociuc a declarat că, în general, majoritatea oamenilor nu încalcă regulile. Subprefectul a afirmat: „La Suceava a fost o acțiune mai mult de conștientizare și de distribuire de materiale de protecție celor care nu aveau. Dar, slavă Domnului, am rămas plăcut surprins în autobuze, unde am fost împreună cu viceprimarul Lucian Harșovschi și cu directorul Poliției Locale Ovidiu Doroftei, pentru că lumea purta mască, iar șoferii erau protejați de panouri din plexiglas. Am văzut inclusiv afișe pe ușile autobuzelor, pentru respectarea normelor de protecție. Per total, am fost mulțumit de ce am găsit în transportul public local”. Daniel Prorociuc a adăugat că în timpul inspecției în bazar a constatat că unele persoane purtau masca medicală în zona gîtului sau doar pe gură, dar după ce li s-a atras atenția au utilizat-o corect. El a mai spus că a purtat discuții constructive cu oamenii și că nu au fost reproșuri directe legate de regulile impuse pe durata stării de alertă. Subprefectul a declarat: „Cred că și faptul că Suceava a trecut printr-o perioadă grea în lunile martie-aprilie, a dus la o conștientizare și la o mai bună cunoaștere a acestui inamic cu care ne luptăm. Lumea conștientizează și aplică măsurile de protecție”. Daniel Prorociuc a precizat că acțiunile de control vor fi continuate de toate instituțiile implicate în lupta cu noul coronavirus.