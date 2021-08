Joi, 12 august 2021, subprefectul județului Daniel Prorociuc alături de Adriana Onica din cadrul compartimentului Dezvoltare Economică și Programe au reprezentat Instituția Prefectului – Județul Suceava la o întâlnire cu reprezentanții Polului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale care a avut loc la Sala Unirii din curtea interioară a Palatului Administrativ.

”Discuțiile s-au axat la modul în care se aplică prevederile Legii 260/2008 în județul Suceava, precum și pe identificarea de soluții pentru viitor, inclusiv în ceea ce privește modificarea cadrului legislativ, astfel încât România să fie mai bine pregătită să reacționeze în eventualitatea unor catastrofe naturale”, a explicat Prorociuc. La dezbatere au mai participat primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, secretarul general al județului, Petru Tanasă, directorul general PAID, Nicoleta Radu, directorul de dezvoltare PAID, Cosmin Tudor, precum și senior advisor la Public Affair Solutions, Cătălin Nechifor.