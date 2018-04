„Proștii sub clar de lună”, de Teodor Mazilu, în regia Ancăi Bradu, este spectacolul care deschide oficial Zilele Teatrului Matei Vișniec, ediția 2018. Premiera are loc sâmbătă, 12 mai 2018, ora 19:00, iar intrarea se face pe bază de bilet.

Unul dintre cei mai spirituali dramaturgi români ai secolului trecut, asemănat adesea cu I.L. Caragiale, Teodor Mazilu s-a remarcat prin puterea sa de a câștiga publicul, în ciuda cenzurii severe din perioada regimului comunist. Savuros de subtilă, piesa „Proștii sub clar de lună”, pusă în scenă de Lucian Pintilie în 1963, la Teatrul Bulandra, a fost chiar interzisă pentru o vreme de autorități. După 1989, Teodor Mazilu devine unul dintre cei mai jucați și îndrăgiți dramaturgi români.

Anca Bradu, regizorul spectacolului „Proștii sub clar de lună” este o reputată regizoare de teatru din România. Este conferențiar universitar dr. la Universitatea Naţională de Teatru şi de Artă Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti, Facultatea de Teatru, Departamentul Regie de teatru. A montat spectacole la cele mai importante teatre din țară, dar și pe scene europene din Finlanda, Serbia și Ungaria. Sucevenii au văzut în anii trecuți spectacole semnate de Anca Bradu – De ce Hecuba?, producție a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu și Cabaretul Dada, producție a Teatrului „Regina Maria” din Oradea, ambele jucate la Suceava în cadrul Zilelor Teatrului Matei Vișniec.

Constantin Tache Florescu este un cunoscut actor, subtil și talentat, cu o foarte bună comunicare cu tinerii. A absolvit Academia de Teatru si Film din București, la clasa profesorilor Olga Tudorache și Adrian Pintea. După roluri de mare succes în teatru și cinematografie, Constantin Tache Florescu a devenit la rândul său profesor de actorie, pregătind generații de studenți la Universitatea Hyperion. Unul dintre cele mai recente filme la care a lucrat este „Scurtcircuit”, de Cătălin Saizescu, ajuns recent și la Suceava. Acum lucrează alături de actorii Teatrului Municipal „Matei Vișniec” la spectacolul „Proștii sub clar de lună” de Teodor Mazilu, regia Anca Bradu.

Spectacolul „Proștii sub clar de lună” este construit pe povestea melodramatică cu iz parodic, ori pseudo-tragică a „proștilor” amorezi Gogu – Clementina, respectiv Emilian – Ortansa. Intriga se desfășoară într-un ritm dramatic alert și constă în desfacerea a două cupluri construite parcă în oglindă: „șmecherul” Gogu o părăsește pe „cinstita” Clementina, „femeia plângăreață”, iar pe de altă parte, „femeia satanică” Ortansa îl părăsește la rându-i pe „onestul și incoruptibilul” controlor financiar Emilian. Până la urmă, ,,Proștii sub clar de lună” este o poveste despre dragoste. Paradoxal acest control financiar care amenință prin toate implicațiile lui, este impulsul de care au toți nevoie, pentru a-și da seama că singura lor șansă este să învețe să aibă suflet, să simtă, să învețe să iubească cu adevărat.

Echipa de producție:

Regie: Anca Bradu

Scenografie: Maria Miu

Asistent de scenografie: Diana Mihaela Sav

Coregrafie: Mălina Andrei

Compoziție muzicală: Ovidiu Iloc

Light design: Lucian Moga

Regie tehnică: Vili Duțu

Distribuție:

Ortansa – Clara Popadiuc

Clementina – Delu Lucaci

Emilian – Răzvan Bănuț

Gogu – Cătălin Mîndru

Vasilica – Diana Lazăr

Mama Ortansei – Bogdan Amurăriței

Tatăl Ortansei – Constantin Tache Florescu

Prețul unui bilet la premieră este 25 lei.

Rezervări: 0759048677 / bilete@teatrulmateivisniec.r o