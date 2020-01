Protecția mediului este un concept mondial. Oriunde în lume, în oricare moment al zilei, undeva pe Planeta Pământ se vorbește despre temele acestea: nivel de poluare, plămânii verzi ai Terrei, ape uzate, criza biologică, huliganismul care distruge natura, îmbătrânirea planetei.

Terra nu este exclusiv proprietatea noastră! Trebuie să existe un respect al binelui comun! Pământul este un patrimoniu al nostru, al tuturor. Japonezii, când vorbesc despre natură, vorbesc despre un cod patriotic al bunelor maniere. Pentru a anatemiza disprețul pe care îl arată omul naturii, la o Conferință educativă despre mediu, prelegerile au avut ca motto lozinca gunoierilor francezi din timpul unei greve pentru mărirea salariilor: “Murim, luptăm, gunoiul nu-l luăm!”. La antipodul indiferenței, civilizația contemporană s-a responsabilizat. Oriunde în lume există o lege a protecției mediului și autorități juridice însărcinate să prevină, să constate sau să sancționeze încălcările reglementate prin protecția mediului, precum Garda de Mediu în Europa.

În marele joc darwinian al luptei pentru existență, se aclamă ca urgentă salvarea plămânilor verzi, salvarea mărilor și a oceanelor, (există un drept al Mărilor și Oceanelor), salvarea prin igienă și cultură, (Programul mondial de neutralizare a gunoaielor menajere și al noxelor oflactive). În numele păcii între popoare s-a vorbit despre necesitatea nominalizării unor principii comune de funcționare între state, un fel de Constituție a Planetei; acel drept al mediului și al urbanismului, universal valabil.

În țările civilizate se predă Ecologie, ca disciplină pedagogică. Ecologia este acea ramură a biologiei care studiază interrelația dintre plante și animale în mediul natural. Copiilor li se spune prin metaforă că peștii nu au fost urcați în Arca Potopului și că au supraviețuit acestuia, dar astăzi în apele uzate ale planetei, asediate de gunoiul nostru, cel de toate zilele, ei pot supraviețui, din păcate, doar prin politici de stat. În Europa, pe 17 ianuarie, de Sfântul Anton, în Italia, se țin slujbe pentru animale, iar pentru ecologiști este un eveniment de reverberare a marilor principii sanitare ale planetei.

Autor: Avocat de drept penal, Poroșnicu Gianina Vera

Uniunea Națională a Barourilor din România – Baroul de Avocați Iași