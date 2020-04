Deputații PNL de Suceava, Ioan Bălan, Angelica Fădor, Bogdan Gheorghiu și Dumitru Mihalescul își exprimă indignarea față de modul în care Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a ales să conducă ședința din data de 8 aprilie, ședință în care au fost testate de către deputați tabletele care urmează a fi utilizate pentru votul din plen, pe perioada stării de urgență.

”Concret, domnul Ciolacu într-una din intervenții, a proliferat jigniri la adresa Sucevei si la adresa Președintelui Consiliului Județean Suceava – Gheorghe Flutur, în condițiile în care rolul Domniei Sale, de Președinte al Camerei Deputaților, mai ales în situația actuală, era cu totul altul”, spun parlamentarii PNL.

Aceștia consideră totală lipsită de profesionalism atitudinea lui Ciolacu, cu atât mai mult cu cât a refuzat să acorde cuvântul deputatului Ioan Bălan, care a solicitat în nenumărate rânduri, luarea cuvantului, pentru a răspunde acuzelor nefondate aduse în plenul Parlamentului.

”De altfel, în sprijinul celor afirmate mai sus, am solicitat STS lista cu cei care s-au înscris la cuvânt în cadrul ședinței din data de 8 aprilie, menționând faptul că parlamentarilor PNL, în general, li s-a refuzat luarea cuvântului, fiind încălcată, astfel, orice cutumă parlamentară”, au precizat liberalii.

Ei au menționat că în ultima perioadă, se observă un deosebit interes politic din partea celor din PSD pentru Suceava și consideră că se cuvine să aducă unele lămuriri. ”Consiliul Județean Suceava s-a preocupat, de-a lungul timpului, ca toate instituțiile aflate în subordinea sa, inclusiv Spitalul Județean de Urgență ’’Sf. Ioan cel Nou’’ din Suceava, să beneficieze de importante resurse financiare, care să le permită atât modernizarea, cât și buna funcționare. Toate aceste instituții au proprii manageri, oameni care au drept principală atribuție coordonarea tuturor activităților specifice, Consiliul Județean neavând niciun rol din acest punct de vedere.

Considerăm total lipsită de interes preocuparea celor din PSD referitoare la testarea împotriva coronavirusului a președintelui Flutur. Dumnealui este și vicepreședintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și din această postură s-a aflat în permanent contact cu toți cei aflați în prima linie în lupta pe care o ducem la Suceava, împotriva coronavirusului. A fost contact direct al celor confirmați pozitiv. Este absurd să acuzi faptul că a efectuat această testare, în condițiile în care în subordinea Consiliului Județean sunt atât de multe instituții, cu care președintele intră în contact direct, riscurile pe care le-ar fi implicat o eventuală netestare a acestuia fiind evidente pentru noi toți, mai puțin, se pare, pentru PSD. Mai mult, pentru corecta informare a președintelui interimar al PSD, la Suceava au fost testați liderii PSD, cu mult înaintea președintelui Flutur, deși nu prezentau niciun fel de simptome”, susțin deputații suceveni ai PNL.

”Le mulțumim tuturor celor de bună-credință care au înțeles în aceste zile cât este de important să fim uniți, cât este de importantă solidaritatea umană”

In actuala situație, aceștia consideră că preocuparea noastră, a tuturor, trebuie să fie cu totul alta. ”De aceea, nu vom solicita DSP București lista cu persoanele din PSD care au fost testate în data de 13, respectiv 14 martie 2020 , la Palatul Parlamentului, persoane care nu fuseseră contacți direcți ai unei persoane infestate și nici nu îndeplineau alte condiții pentru a putea fi testate.

Ne exprimăm speranța, ca măcar acum, în al doisprezecelea ceas, preocuparea atât a președintelui interimar al PSD, domnul Marcel Ciolacu, cât și celorlalți care denigrează în aceste momente dificile Suceava, să fie îndreptată către sprijinirea populației pentru a depăși această criză. Le recomandăm să lase deoparte jocurile politice mărunte și după modelul celorlalte state europene să își aducă aportul pentru binele tuturor.

Totodată, îi solicităm domnului Ciolacu, ca în cadrul primei ședinte a Camerei Deputaților să își prezinte, public, scuze. In ceea ce privește Suceava, în ceea ce privește Bucovina, avem încredere că încet, dar sigur, lucrurile vor intra pe făgașul normal. Le mulțumim tuturor celor de bună-credință care au înțeles în aceste zile cât este de important să fim uniți, cât este de importantă solidaritatea umană, contribuind, astfel, cu toții la revenirea la normalitate”, au încheiat deputații liberaliai Sucevei.