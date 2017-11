”Jos Guvernul” și ”Jos Dragnea”, s-a strigat luni seară la Suceava la mitingul organizat de PNL pentru susținerea moțiunii de cenzură ”PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă” depusă în Parlament de liberali și susținută de USR și PMP. Peste 1.000 de liberali dar și simpatizanți s-au adunat la sediul PNL după care au pornit în marș spre locul desfășurării mitingului, Piața Uniunii Europene de lângă Palatul Administrativ. În frunte s-au aflat liderul județean, Gheorghe Flutur, liderul municipal Ioan Lungu și deputatul Angelica Fădor. Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje gen ” „PSD ciuma roșie”, „PSDragnea ne îndatorează copiii!”, „PSDragnea ți-au furat votul!”, PSDragnea încă mai pot fi opriți!”, „PSDragnea ne-au mințit!”.

Fădor: ”PSD a îndatorat țara cu 10 miliarde de euro în 7 luni fără să fie în criză economică”

Deputata Fădor a dar citire moțiunii de cenzură depusă de PNL în Parlament arătând că ”Liviu Dragnea şi PSD au minţit în campanie şi au propus românilor un program de guvernare nerealizabil”. În luna iunie şi-au dărâmat propriul guvern, au schimbat fără consultare programul de guvernare şi menţin ţara într-o stare de tensiune continuă. Au provocat un haos generalizat în toate domeniile vitale – justiţie, la sănătate și educație, la fiscalitate sau administraţie. Astăzi, Mihai Tudose, Liviu Dragnea și camarila din jurul lor au devenit un pericol real pentru oamenii activi din această țară. Sunt în război cu cei care muncesc, cu cei care produc şi sunt dispuşi să sacrifice viitorul copiilor tăi pentru a-şi salva prezentul lor”, a spus Fădor.

Fădor a precizat că românii au parte acum de o explozie a prețurilor, la combustibili, electricitate, gaz metan sau alimente, dar și de creșterea ratelor la bănci. Mai mult, deputatul PNL a spus că sub actuala guvernare, sistemul medical este în metastază, cel de educație este bulversat, sistemul energetic este în colaps, iar România a ajuns ca anul acesta să aibă la finalul anului mai puțini kilometri de autostradă comparativ cu începutul anului. „Singurii vinovați pentru eșecul lamentabil al acestei guvernări sunt domnii guvernanți de la PSD și ALDE. Rețeta politică a actualei guvernări este putredă, este compromisă și nu va aduce nimic bun nici României, și nici dumneavoastră. De aceea, vă îndemnăm să cereți parlamentarilor din județul vostru să oprească distrugerea economiei și a statului democratic”, a spus Angelica Fădor. Ea a enumerat efectele guvernării PSD. ”România este ultima ţară din UE în topul investiţiilor în resursa umană, dar PSD vrea să fim prima ţară care lasă plata contribuțiilor de asigurări sociale și de sănătate exclusiv în sarcina angajatului. În România avem o paritate de 9 pensionari la 10 angajaţi, un deficit la bugetul de pensii de 4,5 miliarde de euro, dar PSD vrea micşorarea contribuţiilor la Pilonul II de pensii şi chiar naţionalizarea acestuia. În România natalitatea scade de 27 de ani, dar PSD a plafonat indemnizaţia pentru creşterea copiilor. România ocupă locul 5 în Europa la producţia de petrol şi gaze, dar PSD vrea să plătim cea mai scumpă benzină. Prețurile la carburanți au crescut cu 12% din august până în noiembrie. Prețul la gaze urmează să crească cu 6%. Inflația a crescut de 13 ori față de începutul anului. Avem cel mai scump euro din istorie, 4,64 Lei/Euro, faţă de nivelul de 4,46 Lei/Euro promis în campanie. Indicele ROBOR s-a dublat de la începutul anului şi ratele pentru un credit prima casa au crescut în medie cu 160 de lei. PSD a îndatorat țara cu 10 miliarde de euro în 7 luni fără să fie în criză economică”, a spus Fădor.

Flutur: ”Sunt convins că mulți suceveni care au votat PSD – ALDE regretă astăzi pentru marea minciună oferită”

Președintele organizației județene a PNL, Gheorghe Flutur, a declarat că liberalii s-au adunat în Piața Uniunii Europene pentru a transmite un avertisment foarte dur guvernanților care se joacă cu România. ”De ce aici? Pentru că dorim să tragem un semnal de alarmă exact din această piață simbol. Am luptat să fim membri ai Uniunii Europene, dorim să simțim avantajele UE, să respectăm cerințele UE și nu vrem să fim codați în UE. Sunt 10 ani de când am intrat. Cred că avem o obligație, ca să nu spun un drept în plus. Am făcut parte la acea vreme dintr-un Guvern care ducea România în UE și ne-am luptat mult. Și e bine să aducem aminte populației avantajele intrării României în UE. Din păcate actuala guvernare nu se ține de cuvânt și avem foarte multe lucruri de spus. Eu sper ca parlamentarii să-și dea seama ce se întâmplă și să trântească acest Guvern. Din păcare văd că suntem nevoiți să ieșim în stradă pentru a ne spune păsurile, de data aceasta la nici un an din alegerile din decembrie 2016 foarte mulți români vor să-și exprime nemulțumirea față de promisiunile PSD ALDE, ce au promis și ce a ieșit până la urmă. Și sunt convins că mulți suceveni care au votat PSD – ALDE regretă astăzi pentru marea minciună oferită”, a spus Flutur. Faptul că la acest miting au venit peste 1.000 de oameni într-un timp foarte scurt, a spus Flutur, arată că nemulțumirea este foarte mare ”un semnal că a ajuns cuțitul la os”. ”Aș vrea să spun de aici de la Sucevaa câteva lucruri, foarte răspicat. Suceava a ales și în vara anului trecut, nu numai în toamnă. Și în vară a ales majoritar liberalii. Nu înțeleg de ce este pedepsit acest județ Suceava în ceea ce privește finanțarea. Gândiți-vă, anul trecut pe vremea asta aveam negru pe alb hârtiile cu calendarul șoselei de centură. În 15 septembrie trebuia să se circule pe șoseaua de centură, la Sf. Ilie, să terminăm odată aglomerația din oraș. Nu s-a întâmplat nimic. Din contră află cu tristețe că banii care au fost aduși anul trecut de noi, banii europeni pentru centură nu mai sunt. Se așteaptă bani de la bugetul de stat. Și erau bani europeni pe Programul Operațional de Infrastructură Mare. Semnat de Guvernul de anul trecut. Nu există acești bani. Și e bine Suceava să știe. Că probabil mâine în aroganța lor o să ne întrebe de ce nu facem centura. Ei sunt la guvernare nu noi. Drumul expres pe patru benzi Suceava – București. Nu numai că ne-au tăiat. Abia din 2022 să intrăm Suceava spre București. Nici măcar studiul de fezabilitate nu este licitat pe porțiunea de la Pașcani la București. Cum să ținem pasul cu Ardealul? Acolo se învârte roata, se construiesc autostrăzi, iar la noi nimic. Faci 10 ore până la București cu restricțiile firești de circulație pe care le avem. Treburile pentru călători circulă cu viteza de 40 de km/h și marfa cu 20 km/h. Cum să ținem pasul? Am cerut cursa Suceava – Cernăuți și retur. Ucrainenii au dat drumul și circulă până în Vadu Siret. Nici până acum nu ne-au aprobat. Oare pentru că e conducere liberală la CJ Suceava? Eu vreau să se știe bine că am încercat să dezbrăcăm haina politică, cel puțin eu, și să ne ținem de administrație, să promovăm județul să aducem investitori și am zis că nu trebuie gălăgie multă, ci fapte. Faptul că a trecut aproape un an și Suceava este în continuare izolată. Unde este sala polivalentă aprobată anul trecut, 17 milioane de euro, pentru 7.000 de locuri? Nu mai este. Stăm undeva și ne rugăm, punem slujbe ca să ne dea Sala Polivalentă. Unde este conducta de gaz metan? S-au întâlnit la Sucevița și au spus luni vom aproba în Guvern. Care luni? Nici acum. Trebuie să dăm bani la Vatra Dornei că nu ajunge gazul metan. Sunt niște lucruri concrete și vă putem spune sute și sute astfel de locuri. Faptul că suntem nevoiți să facem credite să dăm drumul la dezvoltarea în continuare a aeroportului, a Spitalului Județean, pentru că noi nu batem pasul pe loc, arată de foarte multe ori ceea ce scrie aici. Suceava este trecută pe lista de rezervă sau la etcetera”, a spus liderul liberal.

Flutur: ”Vă cer să fim solidari și să luptăm pentru drepturile județului Suceava și a Bucovinei”

El a declarat că PNL va fi exigent cu guvernarea PSD-istă și va cere în fața populației demisia de fiecare dată când nu se ține de cuvânt. ”Pentru că vă aduceți aminte ce au promis de frumos la tablă că majorează. Ce au majorat? Prețul lemnelor de foc cu 20% în această iarnă. De la 110 lei la 160 de lei metrul cub. Gazul metan, curentul, alimentele în piață. Sunt niște realități. Și cred că cei de față și alții trebuie să stați de vorbă cu cei care au avut opțiunea PSD. Dacă se uită pe fluturaș, nu la mine, și se uită în buzunar vor înțelege care este minciuna PSD-istă. Vă cer să fim solidari și să luptăm pentru drepturile județului Suceava și a Bucovinei. Și noi avem drepturi. Și noi ne-am unit cu țara. Nu ne bagă nimeni în seamă. Că facem Centenarul îndată, unirea Bucovinei cu România, și nu am auzit o vorbă de la București spunând și provincia aia s-a unit cu țara. Nu îi interesează. Cu toate acestea noi o să fim demni, o să ne luptăm pentru cauza noastră a județului Suceava și a Bucovinei. Am încredere în capacitatea dumneavoastră de mobilizare, civilizată, fermă și sancționatorie atunci când este nevoie. Jos Guvernul PSD”, a încheiat Flutur.

Lungu: ”Am venit să somăm public Guvernul PSD-Tudose să ia măsuri concrete să compenseze pierderile pe care le vor avea primăriile”

La rândul său primarul Ion Lungu a ținut să mulțumescă celor prezenți că au venit în număr mare să ia atitudine împotriva PSD, ”împotriva unui PSD arogant”. ”Am văzut și în această seară, în Parlament, la citirea moțiunii de cenzură, când au părăsit sala. Am văzut cât de puțini membri ai Guvernului ascultau ceea ce se spune în moțiunea de cenzură. Sigur, sunt și eu un om mai vechi în politică și, păstrând proporțiile, am avut majoritatea absolută, două treimi, în Consiliul local. Și totuși, prima dată, când luam o decizie, consultam minoritatea. Dacă vrei să respecți democrația, în primul rând trebuie să respecți minoritatea. De aceea am venit în această seară aici, să vorbesc în primul rând în numele primarilor. Am venit să somăm public Guvernul PSD-Tudose să ia măsuri concrete să compenseze pierderile pe care le vor avea primăriile ca urmare a reducerii cotei pe venitul global de la 16 la 10 la sută. Așa cum ați văzut, am luat atitudine și la București și în Asociația Municipiilor din România și primarii noștri, fie că sunt de municipii, de comune, de orașe mai mici, cu toții vor avea de suportat. Din păcate, până la această oră, în afară de niște asigurări verbale din partea domnului prim ministru, că nimeni nu va pierde niciun leu, că vor fi compensate primăriile cu sume de la bugetul de stat, nu avem nimic concret în acest sens. Suntem la faza în care fundamentăm bugetele pentru anul viitor. Așa cum am spus, din estimările pe care le-am făcut la nivelul municipiului Suceava, vom pierde cel puțin cinci milioane de euro. Sigur, nu suntem împotriva reducerii impozitului de la 16 la 10 la sută, dar credem că este de datoria Guvernului să găsească măsuri compensatorii. Eu știu ce se întâmplă în spatele cortinei. Au promis primarilor PSD să pună batista pe țambal că le vor da bani altfel, prin PNDL sau prin alte mijloace. Cu siguranță sunt niște bani care vin pe criterii politice în detrimentul celor care merg în baza unei formule de calcul”, a spus Lungu.

Lungu: ”Fac un apel tuturor parlamentarilor să voteze această moțiune de cenzură, să îndepărtăm de la guvernare PSD care guvernează dezastruos”

El a cerut Guvernului Tudose să guverneze prin profesionalism nu prin amatorism. ”Așa cum s-a întâmplat și cu acea Hotărâre de Guvern de la Suceava cu banii de la termoficare. Dacă nu ar fi de plâns e de râs. Pentru a doua oară s-a dat acea Hotărâre de Guvern, iar banii nu au venit nici până în ziua de astăzi. De asemenea,am venit aici să cerem din partea primarilor să cerem Guvernului să accelereze toate procedurile cu celeritate să putem accesa fondurile europene. Suntem într-o situație disperată, noi, cei de la Primărie, că anul viitor vor fi blocate investițiile. Vom fi nevoiți să facem investiții mai puține în orașele noastre și cei care vor suferii primii vor fi cetățenii, cei care ne-au votat că nu o facem în numele PNL. O facem în numele comunităților care ne-au votat. Numai împreună putem lua atitudine, numai împreună putem să dăm un duș rece PSD și fac un apel tuturor parlamentarilor, indiferent de culoarea politică să voteze această moțiune de cenzură, să îndepărtăm de la guvernare PSD care guvernează dezastruos. Am venit în această piață, Piața Uniunii Europene, pentru că noi credem în Uniunea Europeană, nu ca PSD care desconsideră UE. Noi vrem să fim fruntași în Europa nu lada de gunoi a Europei. Dragi suceveni, uniți vom învinge”, a încheiat Lungu.