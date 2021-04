Ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, a participat astăzi la semnarea protocolului de colaborare între Institutul Național al Patrimoniului și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, alături de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, dr. Irina Iamandescu- director adjunct al Institutului Național al Patrimoniului, rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, dr. ing. Ciprian Palaghianu-decanul Facultății de Silvicultură și dr. ing. Cătălin Roibu. ”Protocolul are ca obiectiv datarea și verificarea stării lemnului din diferite construcții de patrimoniu și din clădiri aparținând fondului construit istoric. Facultatea de Silvicultură dispune de cel mai performant laborator din țară și unul dintre cele mai bune din Europa, iar datele obținute vor contribui semnificativ la viitoarele proiecte de cercetare și la progresele pe care le putem obține în domeniile restaurării și reabilitării. Noi, sucevenii, ne mândrim cu bisericile de lemn din Bucovina, iar astăzi am încredere că am putut contribui la protejarea acestora”, a declarat Gheorghiu.