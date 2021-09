Iubitorii fotbalului sucevean s-au tot întrebat în ultimii ani cum de la echipa fanion a orașului, Foresta, ajung să evolueze jucători veniți din cele mai diverse locuri de pe planetă. Pentru a încerca o revenire cu picioarele pe pământul bucovinean, clubul Foresta Suceava și Liceul cu Program Sportiv au pus bazele unui protocol de colaborare.

În principal el vizează o participare cât mai densă a copiilor și juniorilor suceveni la echipa de seniori, crearea echipei a doua Forestei Suceava, formată din jucători de la LPS, care va juca în seria de munte a Ligii a V-a, precum și încercarea de propulsare a tinerelor talente sucevene în fotbalul mare.

La semnarea protocolului de colaborare între Foresta Suceava și LPS au fost prezenți Andrei Ciutac, președintele clubului galben-verde, Aurel Constantin, directorul LPS Suceava și Ovidiu Bosancu, viitorul antrenor al echipei secunde a clubului Foresta.

”Am găsit un consens absolut necesar, în opinia mea, pentru o colaborare cât mai bună între echipele liceului nostru și clubul fanion al orașului Suceava. Proiectul de colaborare este benefic ambelor părți și sper să dureze.

Vrem ca jucătorii suceveni să rămână pe aceste meleaguri, iar cei mai talentați să ajungă la echipa de seniori a Forestei Suceava. Noi vom veni cu echipele de juniori, cu antrenorii, punem la dispoziție vestiarele și terenul din complexul LPS, partenerii noștri de la Foresta urmând să asigure deplasările, arbitrajul și pregătirea în condiții centralizate a celor care vor juca la echipa a doua a Forestei Suceava” a afirmat directorul LPS Suceava, Aurel Constantin.

”Vreau să mulțumesc pentru disponibilitatea inițierii protocolului cu LPS Suceava. Poate mulți consideră că acest lucru a venit cam târziu, dar începutul este bun și sperăm ca evoluția să fie pozitivă.

Vom da șansa copiilor suceveni să joace la seniori la Foresta și prima acțiune este reprezentată de crearea echipei a doua a clubului nostru care va evolua în seria a III-a a Ligii a V-a. În această serie sunt formații bune, terenuri bune și condiții de ascensiune rapidă.

Încă un lucru, începând din aceste zile, prin rotație, jucători de la LPS vor participa la antrenamentele Forestei Suceava în dorința de a scurta perioada de acomodare cu echipa de seniori.

Să nu uităm că la Liga a III-a joacă doi tineri sub 19 ani și unul sub 20 și regret că o parte din ultima perioadă ei nu au fost din Suceava. Acest protocol va da o șansă în plus celor proveniți de la LPS Suceava. Muțumesc conducerii LPS, precum și tuturor antrenorilor de copii și juniori de aici cu care sperăm că vom colabora bine.

Mai mult, un profesor de la LPS va face parte din staff-ul Forestei Suceava pentru a fi cât mai aproape de jucătorii pe care i-a inițiat și crescut. Este important să ne unificăm forțele și baza materială pentru crearea unui centru de copii și juniori puternic.

Eu am dorit să fiu corect și să nu ”smulgem” jucătorii de la LPS, ci să colaborăm și să oferim tinerilor suceveni șansa să progreseze și de ce nu, să fim apoi bucuroși că odată ajunși la echipele mari, o parte din munca noastră se va întoarce la Suceava.

Costurile legate de echipa care va juca în Liga a V-a vor fi suportate de Foresta Suceava, în viitor dorind să achiziționăm un microbuz nou și un utilaj de deszăpezire pentru terenul sintetic al LPS, teren esențial pentru noi” a spus președintele Forestei Suceava, Andrei Ciutac.

”Sunt bucuros că am șansa să fiu antrenorul echipei a II-a a Forestei Suceava. Nu este foarte mult de vorbit, mulțumesc pentru încrederea acordată și voi continua munca cu elevii mei pentru ca ei să fie o opțiune pentru formația de seniori a Forestei.

Vom lua lucrurile pas cu pas, important este că s-a început un lucru bun și vrem ca această colaborare să fie corectă și benefică” a adăugat antrenorul Ovidiu Bosancu.