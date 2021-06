Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul, a oficiat, astăzi, slujba de pomenire a domnitorilor Moldovei, care dă startul manifestărilor de anul acesta din Programul Ștefanian. La slujba de pomenire a 75 de voievozi ai Moldovei au fost prezenți un număr mare de preoți din județ, suceveni și turiști îmbrăcați în costume populare. Alături de aceștia au ținut să fie prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și cei doi vicepreședinți ai instituției Cristinel Crețu și Niculai Barbă, precum și reprezentanți ai administrațiilor din Chișinău, Sîngerei, Ștefan Vodă și Rîșcani, din Republica Moldova.

După slujbă, un cuvânt emoționat a avut episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul, care i-a îndemnat pe toți cei prezenți, și nu numai, să se inspire și să urmeze exemplul voievozilor Moldovei. „Pomenirea de astăzi a voievozilor Moldovei are loc într-un loc special și într-o zi deosebită. Suntem în inima Cetății de Scaun a Sucevei. Spațiu, dacă îl lărgim și includem și Curtea Domnească, spațiu în care se luau decizii politice, se trasau linii directoare pentru mersul țării. Era un loc în atenția celor care doreau să cucerească țara și de asemenea, un loc sfânt apărat de ostași jertfelnici cu sânge. Tot astăzi ne amintim de un sfânt care deși nu era nici român și nici sucevean a fost totuși adoptat și iată că de peste 600 de ani este ocrotitorul Sucevei și a celor ce ajungând aici și intră să îl cinstească în biserica unde îi sunt sfintele sale moaște. Este Sf. Ioan cel Nou, care și-a legat numele de acest ținut, fiind acum Ioan cel Nou de la Suceava. Pomenind astăzi pe cei care au fost întemeietori și diriguitori în această regiune ne aducem aminte că nu avem voie să uităm ce au făcut ei, astfel încât să merite azi și peste atâtea veacuri a fi cinstiți. Ce decizii au luat ei? Care erau preocupările lor? De unde au avut ei înțelepciune în conducere și spirit de sacrificiu în a-și apăra țara, limba și credința? Sursa lor de inspirație? Morala creștină, bunul simț românesc, cum se spune în popor, frica de Dumnezeu și rușinea de oameni. Înainte de a da socoteală altcuiva din țară, chiar din afară prin diferitele alianțe pe care le aveau ei, voievozii Moldovei știau că trebuie să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. El Dumnezeu i-a așezat și El le-a cerut să-și onoreze chemarea. Puterea lor? Din pilda celor de mai înainte, domni și ei, din exemplul oamenilor pe care îi conduceau, vrednici, harnici și jertfelnici. Și din pilda sfinților. Sfinții, care oameni ca și noi fiind, dar prin credință și eroism sufletesc au depășit condiția omenească.

Deci ar fi prea puțin dacă pomenirea aceasta atât de frumoasă care se face an de an la Hramul Sucevei și de Zilele Sucevei să fie doar o repetiție, o înșiruire de nume și un punct de bifat în programul Zilelor Sucevei. Căci acesta este adevărul, suntem toți ispitiți, nu de puține ori, să rămânem la un festivism frumos, dar cu puține urmări. Ce și-ar dori așadar acești voievozi de la noi? Să ne fie ei inspiratori. Fiecăruia acolo unde Dumnezeu ne-a rânduit a ne împlini vocația și rostul. Să găsim la ei, privind în urmă, ceea ce poate nu găsim îndeajuns privind în jur”, a spus PSD Damaschin Dorneanul.

Flutur: „Este o mare onoare să aducem un omagiu domnitorilor Moldovei”

Invitat să ia cuvântul, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că este o mare onoare să fie prezent, astăzi, în Cetatea de Scaun a Sucevei „să aducem un omagiu domnitorilor Moldovei”. „Țineam aici pe masa la care se cânta veșnica pomenire și mă gândeam cum este viața. Astăzi, dragii mei, avem fii ai Moldovei și de peste Prut, reprezentanți de la Chișinău și din trei raioane, Sîngerei, Rîșcani și Ștefan Vodă, care au cântat cu noi veșnica pomenire pentru 75 de domnitori ai Moldovei, pe care astăzi îi pomenim. Emoționant. De Sânziene la Suceava. Impresionantă este și această minunată mulțime de oameni și preoți. Vreau să mulțumesc Arhiepiscopiei, Înalt Preasfințitului Părinte Calinic, dumneavoastră părinte episcop pentru că sunteți alături de noi. Cu cinci ani în urmă am redeschis slujbele aici în capela din Cetatea lui Ștefan cel Mare, la inițiativa noastră, cu Programul Ștefanian. Program care începe astăzi, 24 iunie și se termină prin pelerinajul spre Putna pe 2 iulie. Frumos este și că avem ce vizita aici. Bunul Dumnezeu ne-a ajutat și în urmă cu câțiva ani am terminat de renovat această cetate care mulți ani a fost în paragină. A costat aproape 14 milioane de euro această renovare a cetății și sunt bucuros că am fost contemporan cu această modernizare și mulțumesc întregii echipe, pentru că Suceava a devenit un centru de atracție turistică. Vreau să aduc aminte mulțimii de aici că noi am câștigat premiul întâi la Bruxelles ca destinație turistică de excelență datorită acestei Cetăți de Scaun, care acum este vie. O vedeți și dumneavoastră, copiii pot lua lecții de istorie aici. Și mă gândeam. 175 de ani capitala Moldovei a fost aici la Suceava. Mare lucru. Și nu trebuie să uităm asta. Pentru că așa cum spunea preasfințitul părinte se luau decizii extrem de importante pentru țară. Și cred că avem cu toții de învățat de la înaintașii noștri. De aceea când ascultăm lista voievozilor pentru fiecare dintre noi este o școală și să încercăm și noi să facem câte ceva. Dacă lumea ne-a hărăzit să fim la destinele acestei zone, să facem măcar câte ceva din ce au făcut înaintașii noștri. Mulțumesc foarte mult Bisericii Ortodoxe. Mulțumesc că sunteți aici în curtea interioară, că sunteți mereu alături de noi. Astăzi a fost o zi atât de frumoasă și de prietenească în curtea mănăstirii, cu atâta lume și cu atâta lume în port popular, încât parcă mi s-a părut o reîmprietenire a oamenilor, a credincioșilor cu noi, cu ceilalți. După pandemia care ne-a provocat, am văzut astăzi oameni cu zâmbetul pe buze, mai fericiți. Și sunt convins că putem vorbi de un nou început”, a declarat Gheorghe Flutur.