Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul, a oficiat, astăzi, alături de un sobor de preoți, slujba de pomenire a domnitorilor și voievozilor Moldovei. La slujbă au participat un număr mare de suceveni și turiști, precum și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, vicepreședintele Niculai Barbă, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, prefectul Alexandru Moldovan și deputații Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu.

După slujbă PC Arhid. Dr. Vasile Demciuc a avut un cuvânt emoționant despre însemnătatea Cetății de Scaun și a Sucevei în istoria Moldovei. „Cel mai potrivit acum este să ne aducem aminte de ceea ce spunea marele nostru poet național: < Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini,/

Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini>. Ne aflăm în inima istoriei Țării Moldovei. Pentru că aici, în 1388, Petru I Mușatinul avea să pună bazele Cetății care avea să fie pentru aproape 250 de ani capitala Țării Moldovei, acelei țări de la Carpați până la Nistru. Este locul de unde se conduceau destinele acestei țări. Și această cetate ne-a făcut și mai cunoscuți prin ceea ce a însemnat domnia de aproape 50 de ani a lui Ștefan cel Mare, canonizat de Biserica Ortodoxă Română pentru tot ceea ce a făcut pentru istoria Țării Moldovei. Aici în Suceava domnitorii țării Moldovei, de la Petru I Mușat până la cei care au ajuns dincolo de secolul XVIII au știut să arate că Suceava și Moldova este o țară care trebuie să fie apreciată și respectată pentru că era în acest continent european, stârnind admirația unora și respectul altora. Domnitorul Ștefan cel Mare, când a făcut zidul exterior al acestei cetăți a dorit să arată că prin aceste ziduri dorește să stabilească statornicia. Această Cetate a Sucevei este locul unde atât de multă istorie s-a scris, atât de multă suferință a fost și atât de multă bucurie”, a spus preotul Vasile Demciuc.

Flutur: „Aici în județul Suceava este leagănul creștinismului, a ortodoxiei”

Invitat să ia cuvântul, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis că spus că are emoții pentru că în anul 2017 a fost cei care a inițiat în Cetatea de Scaun, după mulți ani, să fie oficiată slujba de pomenire a voievozilor și domnitorilor Moldovei. 100 de domnitori. 101 dar pe Marele Ștefan care este sfânt nu acum îl pomenim, este altă regulă în biserică. De spun că am emoții. De la Dragoș Vodă până la Alexandru Ioan Cuza, pe o întindere de peste 500 de ani, i-am pomenit pe domnitorii Moldovei. Și aici suntem în Cetatea de Scaun a Moldovei. Alaltăieri auzeam o știre despre invitarea Moldovei și a Ucrainei să intre în Uniunea Europeană. Poată așa dă Dumnezeu să ne întâlnim Moldova întreagă în Uniunea Europeană. Este un lucru care cred că se va înfăptui și este și spre bucuria celor care au luptat pentru o Moldovă întreagă, pentru o Românie Mare. Anii trecuți făceam slujba în capelă, acum suntem mai mulți. La început am fost puțini, dar o să fim din ce în ce mai mulți. Eu sper și vorbeam cu directorul Muzeului Bucovinei să pictăm capela. Pentru că așa cum s-a spus și aici văzut Cetatea Sucevei a devenit o școală pentru elevi. Foarte multe grupuri vin aici și își țin lecțiile de istorie, acasă la Ștefan cel Mare. Și sunt bucuros și din alt motiv. Între 2011 și 2015, în primul meu mandat de președinte la Suceava ne-a ajutat bunul Dumnezeu și am făcut această investiție de aproape 14 milioane de euro, de consolidare a Cetății de Scaun a Sucevei”, a spus Flutur.

El a adăugat că Cetatea de Scaun a Sucevei are în continuare de lucrări de consolidare. „Dacă vă uitați în șanțurile cetății, mai este de lucru. Mai trebuie câteva milioane de euro și urmează un alt proiect de consolidare a cetății. Pentru că cetatea e ca un magnet. Uitați-vă câte acțiuni, câți turiști și câtă activitate culturală. Așa cum mănăstirile din Bucovina au devenit un magnet pentru turiști. Să îmi spună mie oricine orice. Dacă nu aveam mănăstirile nu eram noi acum la câteva sute de mii de turiști în județul Suceava. Deci ele au o capacitate și cei care le-au gândit cred că au gândit peste timp că vor atrage lume care să vină le viziteze și să se roage. Și mai e ceva. Aici este leagănul creștinismului, a ortodoxiei. Unitatea de credință a noastră. Ea ne unește pe noi”, a mai declarat Gheorghe Flutur.