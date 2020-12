PSD a câștigat alegerile parlamentare din municipiul Suceava, potrivit numărătorii paralele a voturilor. La votul pentru Camera Deputaților, PSD a obținut în municipiul Suceava un număr de 6.906 de voturi, respectiv un procent de 24,17%. PSD este urmat de PNL, cu 6140 voturi – 21,49%, USR PLUS – 4.881 voturi (17,08%), PMP – 3.045 voturi (10,66%), AUR – 2.675 voturi (9,36%), Pro România – 1.189 de voturi (4,16%).

