Fostul manager al Spitalului Municipal din Rădăuți, avocatul Traian Andronachi, este membru PSD cu acte în regulă. Adeziunea sa la social democrați a fost aprobată alături de alte patru în ședința Biroului Permanent Local din această săptămână. Președintele PSD Rădăuți, fostul primar Nistor Tătar, a declarat că Traian Andronachi și-a anunțat intenția de a candida la funcția de primar la alegerile locale din 2024, intenție acceptată de principiu de către Biroul Permanent Local al partidului. ” Biroul Permanent a acceptat intenția domnului Andronachi de a candida la funcția de primar. Inclusiv eu am fost de acord. Nu cred că e cazul acum să dăm un vot definitiv pentru o candidatură pentru că s-ar putea să fie și altele posibile. În politică niciodată nu poți să spui nici că nu nici că da. Am mai promovat tineri și ați văzut ce s-a întâmplat. Oricum, eu am spus că nu mai candidez la funcția de primar. Poate pe lista de consilieri locali dar îl voi sprijini pe viitorul candidat la Primărie de la PSD, voi fi alături el pentru că așa e normal dacă vrem să câștigăm alegerile. Începând din iarnă o să trebuiască să reorganizăm toate structurile ca să fim pregătiți pentru alegerile din 2024. Există însă și varianta că trebuie să fim pregătiți și pentru 2022 pentru eventuale anticipate”, a declarat Nistor Tătar.

