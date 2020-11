Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, astăzi, la startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, că PSD este singura formațiune politică ce vine în fața alegătorilor cu un program de guvernare care va aduce bunăstare românilor. Ioan Stan a susținut o conferință de presă on line, la care au participat toți candidații PSD Suceava pentru alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, în care a prezentat atât realizările guvernărilor PSD, cât și o parte din programul de guvernare pentru următorii patru ani. „Astăzi suntem în prima zi de campanie. O campanie precedată de o precampanie în care colegii noștri au mers în tot județul, în toate localitățile, au avut discuții cu cetățenii și avem toată încrederea că am fost percepuți bine la ceea ce am vrut să spunem. Pe 6 decembrie ne prezentăm în fața alegătorilor și suntem pregătiți. Dar vreau să amintesc faptul că în permanență noi am cerut amânarea acestor alegeri. Pentru că noi ne-am gândit în primul rând la sănătatea cetățenilor”, a precizat Ioan Stan. El a arătat că alegerile locale au fost amânate timp de trei luni, în condițiile în care la vremea respectivă în România erau zilnic 200 – 300 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar acum s-a depășit cifra zilnică de 10.000 de îmbolnăviri.

În același timp, Ioan Stan a spus că în această campanie electorală, PSD va avea prilejul de a amintit sucevenilor performanțele PSD atunci când a fost la guvernare. „Suntem partidul care într-adevăr a crescut salariile în educație, sănătate, dar și pentru alte categorii sociale. Am fost cei care am mărit punctul de pensii, cei care au stabili creștere cu 40% a pensiilor. Însă PNL a reușit performanța să scadă cu 20% ceea ce era prevăzut în lege”, a precizat liderul PSD Suceava. Ioan Stan a spus că tot timpul cât PSD a fost la guvernare în România a avut creștere economică. „Făcând un clasament în Uniunea Europeană, România a fost pe podium în permanență la creșterea economică înregistrată. De asemenea, cât am fost la guvernare am generat cu adevărat o bunăstare a mediului de afaceri”, a subliniat Ioan Stan.

El a spus că în această campanie, PSD Suceava va aduce la cunoștința cetățenilor noul program de guvernare al PSD, care va asigura o siguranță a zilei de mâine. „În plan economic noi ne-am gândit în primul rând să facem o soartă bună companiilor românești, nelăsând deoparte nici companiile străine. Avem soluții pentru agricultură, și trebuie spus că tot noi suntem cei care ne-am ținut de cuvânt atunci când am acordat sprijin agricultorilor”, a explicat Ioan Stan.

Nu în ultimul rând, el a declarat că pe listele PSD Suceava pentru Camera Deputaților și Senat sunt „colegi de-ai noștri” cu o experiență parlamentară îndelungată, dar și tineri care nu au o experiență politică, dar au un entuziasm deosebit.

Astfel, trebuie spus că lista PSD Suceava pentru Camera Deputaților are următoarea componență: Eugen Bejinariu, Mirela Elena Adomicăi, Vlad Popescu, Gheorghe Șoldan, Larisa Blănari, Tiberius Brădățan, Mihaela Adelina Paiu, Doinița Cocriș, Constantin Alin Mateiciuc, Stelian Simeria, Aleodor Claudiu Saviuc, Romeo Gheorghe Galan și Ilie Cătălin Fediuc. Pentru Senat, lista PSD Suceava este deschisă de Ioan Stan, el fiind urmat de Cristian Șologon, Gabriela Mihai, Gabriel Costache, Cristian Macsim, Cezar Ioja.

Eugen Bejinariu: „Oamenii știu ca noi avem soluții pentru a le oferi un trai mai bun”

În aceeași conferință de presă, coordonatorul campaniei PSD Suceava pentru alegerile parlamentare, deputatul Eugen Bejinariu, a spus că această campanie se desfășoară într-un context extrem de delicat, in care oamenii sunt preocupați de amenințarea unei infecții care ucide, sunt îngrijorați cu privire la sănătatea lor si a familiilor, cu privire la felul in care se va desfășura viața lor in noua normalitate pe care a adus-o coronavirusul.

„Oamenii sunt obosiți, sunt epuizați de efortul psihologic de a trece peste tot ceea ce ne-a răsturnat viețile, sunt consumați de spaime si vesti proaste care vin una după alta, zi după zi.

Ultimul lucru pe care si-l doresc acum oamenii este <zgomotul confruntării intre politicieni>. Agresivitatea, radicalismul sau competiția de orgolii nu-si au locul in aceasta perioada; speram ca si adversarii noștri politici sa aibă înțelepciunea de a menaja starea si așa supra-solicitata emoțional a oamenilor”, a precizat Eugen Bejinariu. El a spus că din punctul de vedere al PSD Suceava, campania va avea trei particularități importante. Astfel, a declarat că prima particularitate a campaniei este aceea ca PSD va evita sa expunem cetățenii si totodată membrii de partid la orice contact personal, pentru a preveni infectările cu noul coronavirus. „A doua particularitate este aceea ca ne vom concentra comunicarea doar pe prezentarea ofertei noastre de guvernare. Oamenii știu ca noi avem soluții pentru a le oferi un trai mai bun si știu ca noi am avut totdeauna capabilitatea de a implementa soluțiile pe care le-am prezentat. Vom avea o campanie constructiva; ignoram campaniile de denigrare ale adversarilor noștri politici, nu practicam atacuri la persoana, nu utilizam pandemia ca platforma de confruntare politica si nu folosim limbaj violent, denigrator, ofensator la adresa cuiva. Și ce-a de-a treia particularitate este aceea ca vom utiliza predilect comunicarea prin intermediul mass-media si al rețelelor sociale. Faptul ca nu putem organiza întâlniri cu oamenii si evenimente de stimulare a entuziasmului electoral nu înseamnă ca oferta noastră pentru viitor nu poate ajunge la oameni”, a arătat Eugen Bejinariu.