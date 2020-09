Organizația PSD Suceava i-a făcut plângere penală prefectului județului Alexandru Moldovan pentru abuz în serviciu. PSD Suceava a transmis printr-un comunicat de presă că Alexandru Moldovan nu și-a îndeplinit atribuțiile cu privire la demiterea aleșilor locali care au trecut la alt partid politic înainte de alegerile locale. Social democrații au amintit că în contextul alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, primarii localităților Frumosu, Moara, Ulma, Frasin, Stulpicani, Ostra, Stroiești, Păltinoasa și Valea Moldovei care dețineau funcțiile de primar obținute pentru mandatul 2016 – 2020 pe listele de candidați ale PSD Suceava, au ales să se înscrie în PNL Suceava și să candideze pe listele acestui partid pentru funcțiile de primar. „Iar legea prevede că în astfel de cazuri, atunci când aleșii trec la alt partid decât cel pe listele căruia au fost votați, acestora le încetează mandatul de drept înainte de termen, prin ordin al prefectului”, se arată într-un comunicat transmis de PSD Suceava.

Potrivit aceleiași surse, în ciuda sesizărilor făcute în mod repetat de PSD Suceava cu privire la existența acestor situații și a demersurilor legale făcute pentru a fi rezolvate, actualul prefect a preferat să le ignore interpretând și aplicând legea după bunul plac. „Interesant este că atunci când discutăm despre trecerea primarilor de la PSD la PNL, prefectul Alexandru Moldovan nu aplică legea, dovedind mai degrabă că este servitorul supus al dlui Gheorghe Flutur, nicidecum garantul legii în teritoriu. În schimb, atunci când vine vorba despre „execuția” primarilor PSD, sau al altor formațiuni politice, acesta nu ezită să-și amintească de atribuțiile sale legale, o dovadă a duplicității sale fiind ordinul de încetare a mandatului înainte de termen pe care l-a dat fostului primar al orașului Vicovul de Sus, domnul Gheorghe Schipor. Dacă acesta ar fi fost de la PNL, sau ar fi trecut la PNL, sigur ar fi fost și la ora actuală în funcție”, se mai spune în comunicat.