Social democrații suceveni îi îndeamnă pe suceveni să nu se lase amăgiți de demagogia liberalilor, exprimată prin vocea liderului PNL Suceava, Gheorghe Flutur. De asemenea, prin intermediul unui comunicat de presă, parlamentarii PSD de Suceava îi asigură pe suceveni de implicarea lor, alături de membrii Guvernului PSD, în promovare tuturor proiectelor pentru dezvoltarea județului. „Parlamentarii social-democrați le urează sucevenilor un an bun , cu bucurii și împliniri și-i asigură de implicarea totală alături de colegii lor din Guvernul PSD în promovarea tuturor proiectelor care pot determina dezvoltarea județului. Îi rugăm pe suceveni să nu se lase amăgiți de demagogia parlamentarilor liberali, exprimată îndeosebi prin retorica liderului lor, Gheorghe Flutur. Îl vedem pe acesta că, sub masca ipocrită a îndemnului la colaborare, și-a început deja lupta politică și prin vechi tehnici de comunicare, își exprimă imperativ dorința ca Guvernul PSD să intensifice finanțarea proiectelor de dezvoltare a județului”, a transmis PSD Suceava.

„ Îi sugerăm lui Gheorghe Flutur <să-și pună la dispoziție toată energia> pentru rezolvarea concretă a unor probleme ale județului”

Social democrații suceveni i-au transmis președintelui PNL Suceava și a Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, că toate aceste proiecte, „de care încearcă să-și atașeze imaginea, după un cunoscut obicei personal”, sunt aproape de finalizare. PSD Suceava a făcut referire la centura ocolitoare a Sucevei, la DN 18 (legătura cu Maramureșul), care se vor finaliza în acest an, la centura municipiului Rădăuți, care a început în toamna anului 2018, la pârtia de schi din Câmpulung, care va fi inaugurată sâmbătă, 5 ianuarie și la conducta de gaz metan Pojorâta – Vatra Dornei, a cărei realizare este posibilă în urma unui demers legislativ promovat de Guvernul PSD la sfârșitul anului 2018.

„Îi sugerăm lui Gheorghe Flutur că, dacă și-a finalizat proiectele de constituire a unor asociații fanteziste (Alianța Nord-Estului, de exemplu), <să-și pună la dispoziție toată energia> pentru rezolvarea concretă a unor probleme ale județului precum: reabilitarea celor 8 drumuri județene (finanțate prin PNDL de guvernul PSD), modernizarea legăturii rutiere Suceava-Iași (prin proiectul cu finanțare europeană demarat de fosta conducere PSD a Consiliului Județean), sau transformarea Centrului Economic Bucovina într-un terminal pentru aeroport (idee promovată tot de fosta conducere PSD a Consiliului Județean Suceava).

Solicitarea, de asemenea imperativă, ca Guvernul PSD să acorde fonduri pentru un Spital de copii poate fi considerată oportună, dar ne întrebăm de ce nu a fost formulată de Gheorghe Flutur încă de când la guvernare se afla partidul său PDL, care s-a remarcat tocmai prin închiderea unor spitale. Îi reamintim că, pentru Guvernul PSD, investiția în sănătate este prioritară. Astfel, în județul Suceava se reabilitează 28 de unități sanitare locale (prin PNDL), s-a finanțat în întregime construirea noului spital de la Fălticeni, s-a dotat cu aparatură medicală modernă Spitalul Județean Suceava, s-a dotat cu 10 ambulanțe noi Serviciul de Ambulanță Județean Suceava și cu 3 autoutilitare speciale ISU Suceava”, au mai transmis social democrații suceveni.