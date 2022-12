PSD Suceava consideră că votul împotrivă dat de Austria României vizavi de intrarea în spațiul Schengen este profund nedrept. Social-democrații suceveni consideră că austriecii primesc enorm în țara noastră și oferă prea puțin în schimb.

Redăm în continuare, integral, un comunicat transmis de Departamentul de comunicare al PSD Suceava: „Votul împotrivă dat de Austria ţării noastre este profund nedrept. În mod clar acest vot dat României nu are nimic de a face cu un stat democratic şi civilizat, ci cu o țară în care persistă amintirea fostului imperiu, care şi după 100 de ani de la destrămare împarte popoarele lumii între stăpâni şi vasali. Iar această atitudine se vede şi în relaţia pe care o cultivă firmele austriece cu statul şi cetăţenii români. Pentru că acestea primesc enorm de la ţara noastră şi oferă prea puţin în schimb. Iar poate cel mai grăitor exemplu în acest sens este cel al fabricilor de la Rădăuţi şi Siret, care de ani de zile monopolizează exploatarea lemnoasă din judeţ, fără să ţină cont de nimic altceva decât doar de profit. Când au venit la noi, 10.000 de oameni din judeţ au rămas şomeri. Au distrus pământul judeţului cultivând pe el plopi, paulownia, în condiţiile în care aveam un teren excelent pentru agricultură. Prin astfel de decizii, de la ţară explotatoare, am ajuns să importăm cartofi din Chile sau te mai miri de unde. Au chelit pădurile judeţului, fără să le ceară nimeni socoteală pentru răul făcut. Oare îşi mai aminteşte cineva cine era Ministru al Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale când respectiva firmă a acaparat piaţa lemnului din ţara noastră? Noi da (n.r. Gheorghe Flutur)! A fost şi premiat pentru relaţia avută cu dânşii, cu patronii austrieci. Dacă nu ne credeţi, priviţi fotografia de mai jos. A venit timpul să punem piciorul în prag şi plătim cu aceeaşi monedă celor care nu ne respectă ţara, celor care nu-i respectă pe români, celor care se cred de-asupra legilor, celor care cred că suntem vasalii lor într-o uniune în care de fapt suntem toţi egali, cu drepturi depline”.