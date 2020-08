PSD Suceava dorește să aibă 19 din cei 37 de consilieri județeni, în urma scrutinului electoral din 27 septembrie. Declarația a fost făcută, la Radio Top, de candidata PSD la șefia administrației județene, Mirela Adomnicăi. Aceasta deschide lista de candidați și a afirmat: „Știu că e greu să obținem 19 mandate, dar e o țintă curajoasă”. Mirela Adomnicăi a mai spus că media de vârstă a candidaților social-democrați pentru Consiliul Județean este de 44 de ani, iar între primii 19 sunt patru femei. PSD Suceava își va înregistra mâine, la ora 11.00, la Biroul Electoral Județean lista de candidaturi pentru CJ. Lansarea oficială a candidaților este programată mâine, începând cu ora 17.00, pe platoul Cetății de Scaun. În prezent, PSD deține 16 mandate în Consiliul Județean Suceava. Celelalte 21 de mandate aparțin PNL.

