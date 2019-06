Peste 1.500 de elevi din clasele IV-VIII de la 6 școli din Medgidia au participat la cursuri de educație rutieră, acțiune de responsabilizare socială organizată de Asociația de Psihologie și Siguranță Rutieră PsihoTrafiQ și Primăria Medgidia.

În cadrul campaniei, elevii au putut învăța regulile de bază privind siguranța lor în trafic, cum să traverseze corect strada, cum să se comporte responsabil atunci când sunt pe bicicletă, folosesc rolele sau hoverboard-ul. De asemenea, la finalul cursului, elevii au primit un chestionar, astfel încât să fie evaluate cunoștiințele, iar majoritatea elevilor au demonstrat că dețin peste 75% din cunoștințele de bază.

Cursurile de educație rutieră fac parte din proiectul „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T în zona transfrontalieră Medgidia-Dobrich” și sunt organizate în contextul în care, la nivelul Uniunii Europene, numărul pietonilor care și-au pierdut viața în accident rutier a scăzut cu 36% din 2007 până în 2016, la ultima raportare. În același timp, potrivit raportului Comisiei Europene, cei mai predispuși sunt copiii cu vârste de până la 14 ani, iar specialiștii în psihologia conducerii consideră că este nevoie de o strategie națională privind introducerea cursurilor de educație rutieră în școli.

Copiii sunt mai precauți în trafic decât adulții

În cadrul campaniei de educație rutieră, organizatorii au împărțit peste 1500 de broșuri de informare, special concepute pentru elevii claselor IV – VIII, iar aceste cunoștințe vor fi diseminate și dezbătute și în cadrul orelor de dirigenție.

“Am observat un interes crescut din partea elevilor care au participat la cursurile de educație rutieră și dorim să extindem acest proiect la nivelul mai multor orașe. Am rămas plăcut surprinși să constatăm că, în urma evaluării lor, majoritatea elevilor cunosc bine și foarte bine regulile de circulație, știu să facă distincția dintre semafoarele rutiere adresate pietonilor și autovehiculelor, știu să adopte o conduită preventivă atunci când se află în spații cu trafic intens și știu să identifice principalele indicatoare rutiere. În urma interacțiunii cu cei mici, am ajuns la concluzia că aceștia sunt, de cele mai multe ori, mai precauți decât sunt părinții lor. Din poveștile lor, am aflat că uneori ei îi trag de mânecă pe adulți ca să traverseze corect, pe la trecerea de pietoni, când părinții lor, din grabă sau din comoditate, vor să scurteze drumul și să traverseze prin locuri nepermise. Per total, suntem foarte mulțumiți de cum a decurs această campanie în școli, dorim să le mulțumim în primul rând directorilor, profesorilor și părinților pentru că ne-au fost alături și sperăm ca în viitor astfel de ore de educație rutieră să devină o tradiție în școlile din România”, declară prof. univ. dr. Mihaela Rus, președintele Asociației de Psihologie și Siguranță Rutieră PsihoTrafiQ.

Pietonii de azi, șoferii de mâine

“Interesul manifestat de elevi, profesori și de conducerile școlilor a fost foarte mare pentru acest proiect, lucru care nu poate decât să ne bucure. Am colectat un feedback prețios din partea elevilor, care ne-au și dat sfaturi utile despre ce ar trebui să facă Primăria pentru siguranța lor rutieră: o zebră 3D – astfel încât șoferii să fie mai atenți atunci când micuții urmează să traverseze, mesaje scrise pe trecerea de pietoni, astfel încât și pietonii să fie mai atenți atunci când traversează și, nu în ultimul rând, o campanie prin care elevii, împreună cu agenții de poliție, să dirijeze traficul rutier în apropierea unităților de învățământ. Considerăm că acest proiect din școli a fost de bun augur, atât pentru noi, cât mai ales pentru elevi și profesori, iar de săptămâna viitoare vom extinde campania de responsabilizare socială în stradă, astfel încât să putem interacționa și cu șoferii”, declară Bogdan Moșescu, City Manager al Primăriei Medgidia.

Campanii de responsabilizare a participanţilor la trafic, nominalizate de Comisia Europeană

Asociaţia “PsihoTrafiQ” a derulat, în ultimii ani, campanii de responsabilizare a participanţilor la trafic, în vederea reducerii acestor comportamente disfuncţionale, care tind să contamineze comportamental din ce în ce mai mulţi şoferi românie. Printre acestea, amintim campaniile naţionale “(Micro)Somnul la volan – un pericol real!” şi “Alcoolul la volan este un accident”, desfăşurate în Constanţa, Bistriţa, Bucureşti şi judeţul Prahova, campanii de responsabilizare socială care sunt prezente pe website-ul Comisiei Europene (Carta Europeană a Siguranței Rutiere), fiind nominalizate la Excellence in Road Safety Awards 2016. Totodată, Asociaţia organizează cursuri de formare, adresate psihologilor, menite să formeze din ce în ce mai mulţi experţi în psihologia transportului, care să promoveze educaţia rutieră şi atitudinile responsabile în trafic. Mai multe informaţii găsiţi pe www.psihotrafiq.ro.