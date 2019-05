Obezitatea reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente boli cu care se confruntă întreaga omenire, iar studiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că 39% dintre adulţii planetei sunt supraponderali, în timp ce 13% sunt chiar obezi. Majoritatea populației lumii trăiește în țări unde supragreutatea și obezitatea omoară mai mulți oameni decât subgreutatea.

Specialiștii în domeniul sănătății spun că motivele principale care conduc la îngrăşare sunt apetitul crescut, tahifagia (acțiunea de a mânca prea repede) predilecţia pentru dulciuri, mâncatul compulsiv şi sedentarismul.

De ce ne îngrășăm?

Oamenii, care încearcă să slăbească, de multe ori cred că mâncarea în sine este problema. Exceptând cazurile care implică afecțiuni medicale clare, în cele mai frecvente cazuri de îngrășare oamenii de fapt mănâncă mai mult decât le este necesar și folosesc alimentele drept medicamente pentru a potoli dureri sufletești și suferințe interioare; și desigur, ca şi în cazul medicamentelor, există un beneficiu secundar – starea (atât de scurtă și trecătoare) de comfort emoțional obținută în urma episodului de mâncat exagerat sau nesănătos.

“În spatele apetitului crescut, a dorinței nestăvilite pentru zahăr şi dulce şi a sedentarității, de cele mai multe ori se află cauze profunde iar pentru a rezolva problema mâncatului excesiv trebuie identificate şi eliminate toate aceste motive ascunse. Mâncatul excesiv – la fel ca şi fumatul sau consumul de alcool – este un rezultat al unui stres interior în urma căruia alegem excesele pentru că nu ştim cum să reacționăm, cum sa gestionăm diferit situația stresantă cu care ne confruntăm”, explică psihologul Angela Nuțu, vicepreședintele Asociației Române de Hipnoză

Mâncatul excesiv este o adicție, la fel ca fumatul sau consumul de droguri

Tot mai multe studii și cercetări atribuie mâncatului compulsiv și episoadelor de “binge eating” (mâncat excesiv) același caracter ca și adicțiilor propriu-zise: droguri, fumat, etc. De altfel, de exemplu consumul exagerat de zahar si dulciuri a fost recunoscut deja de multă vreme ca fiind un comportament adictiv.

“Ce poti face pentru a remedia această problemă din ce în ce mai serioasă? Poți începe prin a te întreba „ce îmi doresc cu adevărat când poftesc la asta?” Poate fi vorba despre insecuritate, pot fi problemele din relația cu partenerul, sau poate te simţi obosit, suprasolicitat sau anxios. Iar dacă nu este vorba despre acestea, atunci, oricum, este cu siguranţă vorba despre imaginea de sine (aspect 100% psihologic). De asemenea, poti să îți acorzi câteva secunde de constientizare înainte de a te înfrupta din farfuria respectivă, secunde în care să te observi – nu cumva îți este sete? Sau poate te simți plictisit, stresat, îngrijorat, abandonat, etc.?”, declară psihologul Angela Nuțu.

Care este cea mai eficientă metodă pentru a slăbi?

Există cu siguranță nenumărate modalități de a obține rezultatele dorite. Unele se folosesc de diete, combinate sau nu cu activități sportive, produse naturiste, programe de gimnastică, post sau meditații. Nu există o o singură modalitate care să fie “cea mai cea” pentru toată lumea din simplul motiv că fiecare om este diferit.

Însă, potrivit specialistului, cea mai mare greşeală pe care o facem atunci când vrem să slăbim este că, în goana după rezultate imediate, alegem metoda care ne pare cea mai rapidă, însă ignorăm exact ce este cel mai important – cauzele care au condus la apariţia kilogramelor în plus. Ajungem astfel ca în cel mai bun caz să reuşim să obţinem doar rezultate pe termen scurt.

“Asistăm în mod regulat la apariția unor diete miraculoase, care, chiar dacă reușesc să ofere unele rezultate pozitive, acestea sunt de cele mai multe ori efemere, iar efectul yoyo lovește necruțător. Un demers reuşit pentru a putea pierde din greutatea corporală trebuie neapărat să înceapă cu o schimbare interioară. Dietele şi sportul sunt acțiuni exterioare pe care le impui asupra corpului tău, însă atâta timp cât tu nu lucrezi cu mintea şi cu resursele tale interioare, inevitabil te vei întoarce la punctul de unde ai pornit”, declară psihologul Angela Nuțu.

Mulți oameni au slăbit prin … hipnoză

Hipnoza este metoda revoluționară şi extrem de eficientă care nu îți garantează că vei scăpa de kilogramele în plus peste noapte, însă cu siguranță te va ajuta să-ți schimbi crezurile și dorințele necontrolate de a mânca; asta pentru că hipnoza nu lucrează cu mintea conştientă, ci acționează la nivel subconștient – acel nivel al crezurilor, al emoțiilor şi al credințelor noastre.

“În subconştientul nostru sălăşluiesc atât pattern-urile disfuncţionale care ajută la creşterea în greutate, cât şi motivaţia şi resursele care ne pot elibera şi ne pot orienta pe calea reuşitei. Hipnoza este o metodă deja extrem de folosită în Occident și s-a dovedit că are foarte mult succes pentru mulţi oameni care s-au luptat cu kilogramele în plus, fiind un element care a declanşat un “regim de slăbire” permanent, deci de fapt un stil de viata sănătos. Hipnoterapia pentru pierdere în greutate te ajută să faci ca lucrurile să funcţioneze pentru tine şi nu împotriva ta, făcându-ţi astfel obiectivele mai uşor de atins. Te ajută să descoperi și să elimini cauzele care te împing spre supra-alimentare, să construiești o nouă mentalitate motivată, să îți schimbi obiceiurile alimentare, având astfel mai multe şanse să slăbeşti ușor, oferindu-ţi o încredere înnoită pentru a începe să te mişti mai mult şi să consumi alimente mai sănătoase”, explică psihologul Angela Nuțu, vicepreședintele Asociației Române de Hipnoză.

Totodată, psihologul atenționează că hipnoza nu elimină nevoia de a menține o dietă sănătoasă și a avea constant activitate fizică, ci dimpotrivă ne ajută să le integrăm cu ușurință printre obiceiurile noastre principale. Astfel, vom putea chiar să ne obişnuim cu mişcarea şi să ajungem în punctul în care să ne placă exerciţiul fizic sau alte activităţi care ajută la slăbit.

Angela Nuțu este Psihoterapeut și unul dintre cei mai cunoscuţi şi bine pregătiţi traineri din România, vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Hipnoză. Are experiență de peste 10 ani în domeniul comunicării și al instruirii adulților și de peste 15 ani în domeniul antreprenoriatului și al afacerilor. Membru Fondator al Asociației Române de Coaching, Formator acreditat ANC, Trainer acreditat NLP, Trainer acreditat Metoda Centrum, Psihoterapeut.