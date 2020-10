Ingrijorarea fata de mediul inconjurator este din ce in ce mai mare din cauza incendiilor necontrolate din intreaga lume, dar si a fluxurilor de stiri care abunda in imagini apocaliptice. Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca valurile de caldura si vanturile uscate reprezinta riscuri tot mai mari de incendii sau ca uraganele vor deveni mai severe din cauza incalzirii globale. Din pacate, expertii continua sa vina cu prezumtii sumbre care cresc teama si anxietatea in jurul schimbarilor climatice la nivel global.

Dr. Jen Hartstein, contributor Yahoo Life pentru sanatatea mentala, spune ca sentimentele coplesitoare create in jurul modificarilor climatice au, cu siguranta, efect asupra sanatatii noastre mentale. Psihologii chiar au inventat un termen pentru aceasta teama sau fobie provocata de clima, si anume “solastalgia”.

Ce este solastalgia

Solastalgia este ideea ca schimbarile climatice ne fac sa ne simtim tristi, anxiosi si coplesiti de faptul ca nu stim ce se va intampla. Acest sentiment fiind prezent chiar si atunci cand te afli in confortul de acasa. Medicii psihologi explica faptul ca privim casa pe ca pe un loc sigur care ne ofera securitate, iar pierderea caselor din cauza dezastrelor climatice ameninta sa ne spulbere sentimentul alinare pe care ar trebui sa il avem acasa.

Chiar si pentru cei care nu sunt in pericol imediat de a-si pierde casa, impactul acestei temeri asupra sanatatii mentale este resimtit la scara globala in modul in care oamenii isi vad locuintele in pericol.

Psihologii recomanda reconectarea cu natura

Cheia pentru ca oamenii sa iti pastreze sanatatea mentala in aceste momente de schimbaru climatice este reconectarea cu natura. Psihologii ne sfatuiesc sa gasim un loc sigur unde ne putem bucura de linistea pe care natura o ofera si sa il vizitam cat mai des.

Cand ne simtim deconectati de Pamant, lucru care evidentiaza solastalgia, ne dorim sa gasim modalitati de conectare sau locatii in care se ne simtim in siguranta. Acest loc special poate fi orice loc in care poti ajunge in fiecare zi si ne va ajuta sa obtinem echilibru zilnic de care avem nevoie.

Daca nu te poti deplasa prea des in natura, psihologii recomanda sa aduci natura in casa ta prin intermediul plantelor, a filmelor sau a documentarelor despre natura. Aceste lucruri te pot ajuta sa recastigi sentimentele de conexiune si ajuta la diminuarea anxietatii legate de schimbarile climatice.

Implica-te activ

Solastalgia si impactul imens al schimbarilor climatice ne pot crea un sentiment de neputinta, chiar daca traim departe de zonele afectate de dezastre naturale. Oamenii sunt plini de compasiune si simt durere cand vad suferinta celor din jur. Psihologii recomanda sa canalizam aceasta compasiune si sa ne implicam activ in diverse moduri.

Exista o multime de solutii pentru a gasi conexiunea si a simti ca sta in puterea noastra sa facem schimbarea. Unele din acestea pot fi: salvarea animalelor, donarea de bani pentru diverse actiuni caritabile, implicarea in activitatea unor organizatii ecologice care cauta solutii pentru ameliorarea schimbarilor climatice, etc. Prin urmare, psihologii ne recomanda sa aflam cum putem lucra alaturi de comunitatea in care locuim pentru a face ceva si a imbunatati situatia.

Intrerupe ciclul vestilor proaste

Pentru cei mai multi dintre noi stirile citite zilnic sau ascultate la televizor sau radio pot fi surse constante de anxietate si motive de alarmare. Cu toate ca este important sa fii informat, orice psiholog din Bucuresti spune ca la fel de important este sa recunosti impactul acestui lucru asupra sanatatii tale mentale.

Astfel, una din recomandarile psihologilor este sa triem informatiile si sa reducem, pe cat posibil, ciclul vestilor proaste care ne pot coplesi.

Concentreaza-te pe povestile bune

Cu toate ca poate fi usor sa ramai blocat in ciclul vestilor proaste, psihologii recomanda sa ne concentram pe lucrurile bune si pe povestile care ne hranesc sufletul si ne genereaza optimism si incredere in viitor.