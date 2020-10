Intalnirile pot fi dificile si, atunci cand un parinte singur trebuie sa tina cont nu numai de propriile nevoi ci si de cele ale copiilor, acest lucru devine si mai problematic. Totusi, acest lucru nu inseamna ca parintii singuri ar trebui sa inceteze sa se vada cu un alt partener. De fapt, daca se va dezvolta o relatie sanatoasa, acest lucru va fi benefic pentru intreaga familie.

Secretul consta in modul si momentul in care parintii ar trebui sa vorbeasca cu copiii lor despre viata personala astfel incat sa creeze o experienta pozitiva pentru toti cei implicati.

Cum ar trebui sa vorbesti cu copiii tai despre viata personala si noi intalniri

Cand un parinte singur incepe sa isi dea intalniri cu un nou partener este important ca cei mici sa fie informati in legatura cu ceea ce se intampla. Psihologii recomanda parintilor sa nu ascunda copiilor acest lucru si sa le vorbeasca. In general, acest aspect se dovedeste inofensiv pentru copii si contribuie la mentinerea increderii si a unei relatii bune intre parinti si copii. Cu alte cuvinte, este bine ca parintii sa le spuna copiilor ca se inatalnesc cu un nou partaner, dar este important modul in acre faca cest lucru.

Orice psiholog din Bucuresti specializat in relatiile de familie, recomanda parintilor singuri sa aiba cu cei mici o conversatie adecvata varstei in care sa ii informeze in legatura cu intalnirile cu noul partener.

Recomandarile psihologilor pentru conversatia cu copiii

Pentru a proteja copiii de sentimente de respingere sau abandon, parintii ar trebui sa se concentreze pe faptul ca aceasta noua persoana nu va interfera cu relatia existenta intre parinte si copil. Totodata, discutia ar trebui purtata astfel incat sa ofere informatii copilului, fara a cere aprobarea acestuia.

Daca este vorba despre o intalnire intamplatoare fara implicatii de viitor, parintii ar trebui sa informeze copiii, fara a intra prea mult in detalii. Detaliile despre noul partener ar trebui pastrare doar pentru situatia in care urmeaza ca parintele sa il prezinte copiilor.

Care este momentul potrivit pentru a prezenta un partener nou copiilor tai

Cand vine vorba despre prezentarea copiilor a noului partener, se recomanda o delicatete. Daca noii parteneri sunt adusi in viata copiilor, exista riscul ca acestia sa se ataseze si apoi, daca relatia nu merge, sa se simta abandonati. Totodata, vor dezvolta sentimente confuze referitor la rolul acelei persoane in viata lor.

Pentru a evita confuziile, psihologii recomanda parintilor sa stabileasca inainte daca noul partener este unul de duarata si relatia sa va defini. In acest caz este acceptabil ca parintii sa vorbeasca cu copiii despre noul partener si sa il prezinte acestora.

Cum se poate face prezentarea unui nou partener

Planificarea unei activitati distractive in care sa fie implicati si copiii este una dintre cele mai bune modalitati de a introduce un nou partener, fara a crea senzatia de presiune. In timpul iesirii, parintii ar trebui sa permita copiilor sa isi formeze propriile opinii despre partener. Copiii trebuie sa aiba dreptul la propriile ganduri si sentimente cu privire la situatie, iar acestea trebuie respectate, insa fara a le permite sa controleze situatia.

Din cauza faptului ca cei mici se pot teme de dinamica schimbarii, emotiile lor pot manipula situatia. Parintii nu ar trebui sa puna punct unei relatii noi pentru a linisti copiii, dar nici nu trebuie sa ignore nevoile emotionale ale acestora. Totodata, ei ar trebui sa fie atenti la modul in care copiii reactioneaza si sa incerce sa comunice cat mai deschis si eficient despre aceste lucruri.