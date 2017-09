Pugiliştii suceveni Laurenţiu Ungureanu, Adrian Botuşan şi Dumitru Vicol au reprezentat România la un puternic concurs în Republica Moldova, disputat recent. Turneul de la Briceni, unul de tradiţie, reuneşte an de an cei mai valoroşi boxeri din Europa. De această dată, pe lângă pugilişti din Germania şi Ungaria, la competiţie au participat loturile naţionale ale Italiei, Ucrainei, Israelului, şi a ţării gazdă, Republica Moldova.

„A fost cel mai important turneu la care am participat până acum, noi fiind invitaţi pe baza relaţiei foarte bune pe care o avem cu Petru Caduc, coordonatorul loturilor naţionale de box din ţara vecină. Chiar dacă am avut parte de adversari de talie mondială, foarte bine cotaţi, este îmbucurător că nu ne-am făcut de râs şi am ţinut steagul României sus. Astfel, juniorul Laurenţiu Ungureanu a primit aprecierile celor prezenţi după ce a a câştigat concursul categoriei 75 de kilograme, învingând în finală un reprezentant al ţării gazdă. La seniori, am dat peste oponenţi foarte puternici, pugilişti deosebit de experimentaţi. Adrian Botuşan (categoria 75 kilograme) a părăsit competiţia în sferturile de finală, fiind învins de un italian care are în palmares titlul de vicecampion european. Tot în aceeaşi fază a părăsit turneul şi Dumitru Vicol (categoria 69 kilograme), după un duel cu un campion mondial universitar din Ucraina. A fost un turneu de primă mână, în care am avut şansa să ne vedem nivelul măsurându-ne forţele cu adversari de top din Europa”, a declarat antrenorul Andu Vornicu, care a dorit să mulţumească pentru sprijin omului de afaceri sucevean Sergiu Rotari.