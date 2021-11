Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Cristinel Crețu, a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă organizată la depozitul ecologic de la Moara, finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Suceava”, investiție realizată cu fonduri europene în sumă de aproximativ 31 de milioane de euro. Crețu a arătat că investițiile au inclus în primul rând cele două depozite ecologice de la Moara și Pojorâta.

”Au inclus de asemenea, stația de sortare a deșeurilor reciclabile de aici de la Moara cu capacitate de 28.600 de tone pe an, o stație de transfer nou construită la Câmpulung Moldovenesc care va procesa 11.000 de tone pe an. Mai include cele două stații de transfer de la Rădăuți și Fălticeni, care în total vor procesa 67.000 de tone pe an. În cadrul proiectului au fost închise gropile neconforme din Suceava, Rădăuți, Gura Humorului, Fălticeni, Siret, Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc”, a spus vicepreședintele Consiliului Județean. El a adăugat că au mai fost construite 1.242 platforme de colectare din care 338 în urban și 904 în mediul rural și au fost distribuite 44.000 de unități de compostare în zonele rurale și 15 tocătoare de deșeuri vegetale. ”A fost un proiect complex dar benefic atât pentru sănătatea populației cât și pentru mediu”, a conchis Cristinel Crețu.

”Se poate observa, că nu există mirosuri. Este o surpriză plăcută și pentru mine, care am văzut o grămadă de depozite de deșeuri”

Prezentă la eveniment reprezentanta firmei de consultanță EPC Consulting Cluj, Adriana Bocian, a oferit o serie de date tehnice. ”Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din Moara cuprinde investițiile principale, celula 1 de depozitare a deșeurilor cu o capacitate proiectată de 1,380 milioane de tone. Este construită prin proiect doar celula 1 dar există spațiu în continuarea ei pentru amenajarea celulei 2. De asemenea, centrul cuprinde și stația de sortare, care este prevăzută să lucreze la o capacitate de 28.600 de tone pe an în care să fie sortate deșeurile reciclabile colectate separat de la populație și de la agenții economici. Deșeurile colectate separat reprezentând fracția de hârtie-carton și fracția de plastic – metal, sticla care este colectată separat urmând să fie trimisă direct la valorificatori. Centrul de Management Integrat al deșeurilor ca să poată funcționa în mod corespunzător și în conformitate cu toate prevederile legale trebuie să aibă în dotare niște instalații conexe fără de care nu este posibilă funcționarea, cel puțin a depozitului. Și aici vorbesc despre sistemul de colectare a levigatului de pe celulă care se găsește în baza celulei de depozitare. Sunt niște drenuri care colectează levigatul, care se scurge din deșeurile depozitate și care ajunge prin sisteme de conducte subterane în stația de epurare a levigatului care se află la baza cea mai de jos a centrului, unde sunt colectate și toate apele uzate de pe platformă, respectiv apele tehnologice de la stația de epurare și apele uzate menajere din clădirea administrativă. Stația de epurare este automatizată ca de altfel și stația de sortare. Apele care se epurează din stația de epurare dacă sunt corespunzătoare din punct de vedere al compoziției se pot evacua în emisar mai jos. Centrul este dotat are acces la rețeaua de alimentare cu apă. Accesul se face din rețeaua națională printr-un racord la intersecția drumului de acces cu drumul județean și de asemenea, toate instalațiile sunt conectate la rețeaua electrică națională și racordul la rețeaua se face în aceeași locație. În cadrul acestui proiect au fost finanțate și aceste investiții, respectiv conectarea la rețeaua electrică, la rețeaua de apă și drumul de acces este realizat prin acest proiect. Se poate observa, că nu există mirosuri. Este o surpriză plăcută și pentru mine, care am văzut o grămadă de depozite de deșeuri. Aici spre surprinderea mea plăcută nu se simte miros pentru că lucrările care se execută respectă în totalitate tehnologia”, a explicat reprezentanta EPC Consulting. Depozitul ecologic de la Pojorâta încă nu este funcțional fiind depusă documentația pentru obținerea documentației de mediu.