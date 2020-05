În municipiul Rădăuți se vor înființa în perioada următoare puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat. Investițiile în valoare de 760.865 de lei au fost aprobate deja de deliberativul local și vor fi finanțate cu fonduri europene prin Asociația ”GAL Urban” Rădăuți al cărei președinte este primarul Nistor Tătar. Potrivit acestuia, vor fi înființate patru astfel de puncte publice în punctele termice 3,4,7 și 8 situate pe străzile Grănicerului nr.6, Mihai Viteazul nr.10, General Iacob Zadick nr.25 și Stadionului nr.4. ”Întrucât în majoritatea orașelor din Uniunea Europeană există puncte publice care conțin zone cu mașini de spălat, dușuri și toalete folosite de toți cetățenii, inclusiv de vizitatori, consider necesar înființarea unor asemenea puncte și în municipiul Rădăuți, pentru început în patru puncte termice”, a spus Tătar. Termenul de execuție a lucrărilor este de 90 de zile de la data semnării contractului cu societatea câștigătoare.

