Poetul Sergiu Botezatu din Chișinău, Republica Moldova, și-a lansat joi, 1 martie, la Suceava, ultima sa carte „Lumina unei priviri” care are desene realizate de Gutiera Prodan, preşedinta filialei din Republica Moldova a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Evenimentul care a fost organizat la inițiativa deputatului liberal de Suceava, Dumitru Mihalescul, a avut loc la Școala generală ”Ion Creangă” din municipiul Suceava și s-a subscris manifestărilor care au marcat Ziua Școlii. Dumitru Mihalescul a colaborat pentru acest eveniment cu Veaceslav Cebotari- cofondator al Asociaţiei Obşteşti „Biografiile Centenarului Mari Uniri” din Republica Moldova şi cu senatorul de Botoşani Viorel Grigoraş prezenţi la evenimentul de joi. Sprijin în organizarea lansării cărții a venit și din partea profesorului Daniel Hrenciuc. Comentariile critice au fost făcute de moldoveanul Vitalie Răileanu. De menționat că volumul „Lumina unei priviri” a lui Sergiu Botezatu a fost lansat în premieră absolută la Suceava el nefiind încă lansat în Republica Moldova. Autorul a mai prezentat joi încă trei cărți ale sale și anume „Ce e bine şi ce e rău”, „Plimbări prin lumină” și „La un pas de sine” cu desene de Vasile Botnaru. Momentul a mai cuprins un program artistic oferit de copiii şcolii Ion Creangă.

Cartea „Ce e bine şi ce e rău”, distribuită în școlile și grădinițele de pe ambele maluri ale Prutului dar şi de pe ambele maluri ale Nistrului

”Mulţumim mult pentru această primire călduroasă. Vreau să vă felicit cu Ziua Şcolii începutul primăverii şi zic eu chiar dacă e ger afară în schimb de multă lumină deci am venit şi noi cu multă lumină aici şi vă salutăm din adîncul sufletului”, a spus la debut Sergiu Botezatu. Pentru început el a prezentat cartea ”Ce e bine şi ce e rău” o carte pentru copilaşi. ”Este o incursiune în lumea bunelor maniere într-un limbaj accesibil copilaşilor. Este o carte şi pentru părinţi şi pentru bunici ca să educe copilaşii şi nepoţeii. De fapt este un dialog între bunicuţă şi nepoţică în cadrul căreia prin versuri bunicuţa îi răspunde nepoţicăi ce este bine şi ce este rău. Această carte a fost publicată într-un tiraj de 12.000 de exemplare într-un proiect susţinut de Rotary la nivel de district România şi Republica Moldova cu genericul „Poezia uneşte malurile” şi a fost distribuită copilaşilor de pe ambele maluri ale Prutului din grădiniţe şi şcoli dar şi de pe ambele maluri ale Nistrului. Am reuşit să construim multe punţi spirituale peste Prut ca să apropiem acel vis al nostru pe care-l avem cu toţii reântregirea ţării. Şi când zic ţară vorbesc despre întreg spaţiul românesc”, a spus Botezatu. A doua carte prezentată de autor este „Plimbări prin lumină”. ”Este o compilaţie de poezie lirică, filozofică şi patriotică. Este o carte dedicată luminii fiindcă noi toţi suntem copiii luminii suntem născuţi din lumină şi suntem meniţi să fim lumină. Este un îndemn de a păstra lumină şi cînd zic lumină nu vorbesc doar de lumina zilei, a soarelui, soare care este un înger păzitor al nostru dar vorbesc şi despre lumina sufletului lumina inimii. Este un îndemn de a păstra lumina în sufletele noastre fiindcă doar aşa putem înfrunta clipele cele grele şi o să vedeţi cât de departe poate ea să ne ducă mai departe decât limitele imaginaţiei noastre”, a explicat autorul.

Autorul despre „Lumina unei priviri”: ”Este o carte plină de lumină, plină culori”

A treia carte prezentată de Sergiu Botezatu a fost „La un pas de sine” ”Este un dialog între poezie şi pictură poezia mea şi picturile extraordinare ale domnului Vasile Botnaru un jurnalist excepţional şi un formator de opinie la Chişinău. Este o carte dedicată dragostei, dragostei faţă de iubită, faţă de părinţi, faţă de copii, faţă de profesori faţă de satul oraşul în care ne-am născut, faţă de ţară şi când spun ţară vorbesc de întreg spaţiul românesc faţă de pământul de care trebuie să avem grijă şi la rândul său o să aibă şi el grijă de noi, faţă de Univers care este plin de vise faţă de tot ce umple cui sens viaţa”, a spus Botezatu. În fine a venit rândul prezentării ultimei realizări Cartea „Lumina unei priviri”. ”Este un dialog între poezia mea şi picturile extraordinare ale doamnei Gutiera Prodan plină de lumină. Este o carte plină de lumină plină culori şi iarăşi când vorbesc de lumină vorbesc de lumina fiecărui om în parte pe care o vedem în privirile fiecărui om lumina debordantă a copilaşilor generată de inocenţa vîrstei, lumina generoasă a celor maturi generată de emoţiile unei vieţi împlinite, lumina celor în vârstă blajină care este şlefuită de lecţiile vieţii”, a încheiat poetul. El i-a mulțumit foarte mult ”domnului Daniel Hrenciuc pentru aranjamente, domnului Mihalescul şi domnului senator Grigoraş care ne-au ajutat cu această organizare şi au depus eforturi şi Veaceslav Ciubotaru care a fost acel motoraş care a pus totul la punct şi ne-a conectat”.

Gutiera Prodan: ”Doar prin cultură și prin promovarea adevăratelor valori putem şterge hotarele”

Pictorița și jurnalista Gutiera Prodan a ținut la rându-i să spună că dorința celor de peste Prut este să țină mai strâns legătura cu cei de aici arătând că hotarele pot fi șterse prin cultură și prin promovarea adevăratelor valori. ”Noi ne dorim foarte mult cei din partea cealaltă de Prut să avem legături mai strânse cu dumneavoastră pentru că doar aşa noi putem şterge hotarele doar prin cultură doar prin promovarea adevăratelor valori. Eu sunt şi preşedintele filialei din Republica Moldova a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi vorbeam cu colegii şi de la Bucureşti îmi mare rău că se cunoaște mai puţin aici în România despre cei din Basarabia îmi pare rău că se cunoaşte mai puţin acolo despre cei din România. Nu contează hotarele, contează omul contează care-i sunt năzuinţele. Lumina trebuie să o avem în suflet lumina trebuie să o emanăm şi atunci eşti axat pentru a face bine altora atunci se deschide Universul Dumnezeu este cu tine Dumnezeu te ajută şi îţi călăuzeşte gândurile”, a spus Prodan. Ea a arătat un tablou cu flori pictate pe fundal tricolor spunând că ”cineva a zic că mai frumos tricolor ca acesta nu a văzut în viaţa lui”. Gutiera Prodan a mai spus că banii din vânzarea tablourilor sale merg pentru crearea unui „parc al păcii” în Moldova arătând că în lume sunt doar patru parcuri ale păcii.

Mihalescul: ”Numai prin cultură şi prin credinţă putem să ajungem unde ne dorim”

Nu în ultimul rând, depuatul Dumitru Mihalescul, și-a exprimat satisfacția că a putut participa la un asemenea eveniment arătând că numai prin cultură şi prin credinţă putem să ajungem unde ne dorim. ”Mă simt onorat că am putut participa la un asemenea eveniment împreună cu domnul Cebotari, cu domnul senator Grigoraş. Ne-am întâlnit acum două săptămâni la Bucureşti şi am zis să facem acţiunea cât mai repede că anul trece foarte repede. Împreună am reuşit şi cu efortul dumneavoastră s-a realizat acest eveniment. Eu sunt un om al faptelor nu al vorbelor dar cred că numai prin cultură şi prin credinţă putem să ajungem unde ne dorim. Vă mulţumesc și vă doresc mult succes şi cred că împreună putem schimba şi România şi Republica Moldova şi numai prin unitate şi credinţă putem ajunge acolo unde trebuie. Doamne ajută!”, a spus Dumitru Mihalescul.

Foto: Cătălin Urdoi, Nicu Amurăriței