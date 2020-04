Începând de luni, 6 aprilie, purtarea măștii de protecție în jurul gurii și nasului devine obligatorie în municipiul Suceava și în cele opt localități unde este instituită carantina totală. Așa a decis astăzi Comitetul pentru Situații de Urgență al județului Suceava prezidat de prefectul Alexandru Moldovan. Masca este obligatorie în mijloacele de transport și în toate zonele și spațiile publice din municipiul Suceava și localitățile Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei. În lipsa măștii pot fi folosite fulare, eșarfe, bandane etc.

