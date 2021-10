Începând de joi, 7 octombrie, în municipiile Rădăuți, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, respectiv comunele Bunești, Hârtop, Iacobeni, Pojorâta, Stroiești, Todirești, unități administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 locuitori, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele care locuiesc. Hotărârea a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava în ședința extraordinară de astăzi.

